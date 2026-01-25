Η μεγάλη επιστροφή των Λέικερς σε ένα βίντεο 47 δευτερολέπτων (vid)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμετρήθηκαν με τους Μάβερικς στο Ντάλας, με τον Λούκα Ντόντσιτς να επιστρέφει στο... πρώην σπίτι του. Οι «Λιμνάνθρωποι» μπήκαν στην τελευταία περίοδο πίσω στο σκορ με 87-79 και η διαφορά ανέβηκε μέχρι και τους 14 (101-87).
Ωστόσο, οι παίκτες του Τζέι Τζέι Ρέντικ κατάφεραν να περάσουν μπροστά με 108-106 και τελικά πανηγύρισαν το «διπλό» με 116-110. Μετά το τέλος του αγώνα, οι Λέικερς παρουσίασαν σε ένα όμορφο βίντεο την μεγάλη επιστροφή μέσα σε 47 δευτερόλεπτα.
