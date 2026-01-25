Παναθηναϊκός: Εκτός και πάλι Ναν και Όσμαν με Μαρούσι

Οι Κέντρικ Ναν και Τζέντι Όσμαν δεν θα αγωνιστούν ούτε κόντρα στο Μαρούσι στον Παναθηναϊκό.

Και πάλι χωρίς τους δύο παίκτες θα παραταχθεί το «τριφύλλι», με τους Ναν και Όσμαν να μην παίζουν ούτε απέναντι στην ομάδα των βορείων προαστίων στην 16η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League.

Τόσο ο Αμερικανός, όσο και ο Τούρκος άσος όμως «τρέχουν» για να προλάβουν την εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στη Γαλλία κόντρα στη Βιλερμπάν (30/1, 21:45).

Έτσι η 6άδα των ξένων του Εργκίν Αταμάν για το ματς με το Μαρούσι θα απαρτίζεται από τους Τι Τζέι Σορτς, Τζέριαν Γκραντ, Ρίσον Χολμς, Όμερ Γιούρτσεβεν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ.