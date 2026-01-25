Ο Ντόντσιτς τους «σκότωσε» γιατί τους αγαπούσε

Στην δεύτερη επιστροφή του στο Ντάλας, ο Λούκα Ντόντσιτς οδήγησε τους Λος Άντζελες Λέικερς στη νίκη απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς με 116-110.

Ο Σλοβένος γκαρντ πριν την έναρξη του αγώνα αποθεώθηκε από τους οπαδούς της πρώην ομάδας του, όμως στο ματς τους πλήγωσε ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 33 πόντους, 8 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 39 λεπτά συμμετοχής.

Οι Λέικερς ξεκίνησαν πολύ καλά την αναμέτρηση, αφού προηγήθηκαν με 28-37 στην λήξη της πρώτης περιόδου και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα 13 πόντων (52-65).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όμως οι «Λιμνάνθρωποι»... ξέχασαν το μπάσκετ και οι Μάβερικς με επί μέρους 35-14, έκαναν την ανατροπή και μπήκαν στην τελευταία περίοδο με προβάδισμα οκτώ πόντων (87-79).

Οι Λέικερς σε εκείνο το σημείο αφυπνίστηκαν, ο Λούκα Ντόντσιτς οργάνωσε μαεστρικά τις επιθέσεις των «Λιμνάνθρωπων» και με επί μέρους 23-37, έκαναν με την σειρά τους την ανατροπή και έφυγαν αλώβητοι από το Ντάλας.

