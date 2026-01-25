Άνετο πέρασμα των Καβαλίερς από το Ορλάντο

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έκαμψαν με ευκολία την αντίσταση των Ορλάντο Μάτζικ, επικρατώντας με 105-119.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν από το ξεκίνημα τα ηνία της αναμέτρησης και προηγήθηκαν με 23-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ με επί μέρους 25-30 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, έκλεισαν το ημίχρονο στο +7 (48-55).

Οι Καβαλίερς συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο ημίχρονο, αυξάνοντας διαρκώς το προβάδισμά τους, φτάνοντας με άνεση στη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 27-20, με τους Μάτζικ να πέφτουν στο 23-21.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 36 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Καβαλίερς, με τον Πάολο Μπανκέρο να ξεχωρίζει για τους Μάτζικ, έχοντας 27 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

