Αποθέωση για Ντόντσιτς στην επιστροφή του στο Ντάλας (vid)

Οι φίλοι των Ντάλας Μάβερικς δεν ξεχνούν την προσφορά του Σλοβένου γκαρντ στην ομάδα τους.

Ο Λούκα Ντόντσιτς επέστρεψε για δεύτερη φορά στο Ντάλας μετά το trade που σόκαρε ολόκληρο τον κόσμο την περσινή σεζόν, με τους οπαδούς των Μάβερικς να του επιφυλάσσουν αποθεωτική υποδοχή.

Ο Σλοβένος γκαρντ των Λέικερς, μόλις έκανε την εμφάνισή του στο παρκέ για την προθέρμανσή του εισέπραξε το θερμό χειροκρότημα των φίλων των Μάβερικς, που δεν ξεχνούν την προσφορά του.