Αποθέωση για Ντόντσιτς στην επιστροφή του στο Ντάλας (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς επέστρεψε για δεύτερη φορά στο Ντάλας μετά το trade που σόκαρε ολόκληρο τον κόσμο την περσινή σεζόν, με τους οπαδούς των Μάβερικς να του επιφυλάσσουν αποθεωτική υποδοχή.
Ο Σλοβένος γκαρντ των Λέικερς, μόλις έκανε την εμφάνισή του στο παρκέ για την προθέρμανσή του εισέπραξε το θερμό χειροκρότημα των φίλων των Μάβερικς, που δεν ξεχνούν την προσφορά του.
Loud cheers for Luka Doncic in his return to Dallas 🙌— ESPN (@espn) January 25, 2026
