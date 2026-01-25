Βγαίνουν από την... κρίση οι Νικς με δεύτερη σερί νίκη

Οι Νιου Γιορκ Νικς πέρασαν από την έδρα των Φιλαδέλφεια 76ερς, επικρατώντας με 109-112 και βλέπουν φως στο τούνελ της κρίσης που πέρασαν το προηγούμενο διάστημα.

Οι Νεοϋορκέζοι από την αρχή του 2026 βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση, αφού μετρούσαν εννιά ήττες και μόλις δύο νίκες, όμως το τελευταίο διάστημα φαίνεται να βρίσκουν ξανά τα πατήματά τους.

Μετά την επιβλητική νίκη στο τοπικό ντέρμπι με τους Νετς, οι Νικς πέρασαν και από την έδρα των Σίξερς, παίρνοντας βαθιά... ανάσα μετά από μια περίοδο κακών εμφανίσεων και αρνητικών αποτελεσμάτων.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον ηγήθηκε για τους Νικς, ολοκληρώνοντας το ματς με 31 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, με τον Τζοέλ Εμπίιντ να ξεχωρίζει για τους Σίξερς με 38 πόντους, 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης