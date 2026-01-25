Άρη, κατάλαβες τώρα τι σημαίνει ψήφος στον Λιόλιο;

Η οργή όλων στον Άρη είναι δικαιολογημένη. Τι γίνεται όμως όταν αναλογιστείς πως εσύ ψήφισες τις δυνάμεις του Λιόλιου για να σε… στήνουν τελικά στο απόσπασμα;

Η πιο δύσκολη στιγμή, είναι εκείνη που ένας ολόκληρος οργανισμός αισθάνεται προδομένος. Η ΚΑΕ Άρης δικαιολογημένα φωνάζει για όσα έγιναν στον αγώνα με τον Προμηθέα. Ο… Θεός του μπάσκετ βοήθησε να μην χάσει το παιχνίδι που άξιζε να πάρει, αλλά παραλίγο να του στερήσουν οι 46 βολές σε βάρος του, τα 33 φάουλ σε βάρος του και οι 3 αποβολές παικτών του.

Στην Πάτρα ο Άρης «σφαγιάστηκε». Όμως δεν μπορεί να μιλά για χειρουργεία και αδικία. Μόνο για προδοσία. Ενός συστήματος που στήριξη επανειλημμένα και βοήθησε να του κάνει «πλάτες». Μόνο που η «απάντηση» που πήρε για αυτή τη στήριξη, ήταν να δεχτεί «μαχαιριά» σε αυτή την πλάτη.

Τώρα, για κανέναν στην ΚΑΕ Άρης, δεν υπάρχει δικαιολογία. Μόνο αυτοκριτική. Γιατί έβαλαν το χεράκι τους σε αυτή την κατάσταση που βιώνει το μπάσκετ. Το οποίο παραμένει «αναίσθητο» όπως περιέγραψαν στην ανακοίνωσή τους. Κάποια ml αναισθητικού, έχουν την υπογραφή τους.

Οι Θεσσαλονικείς ήταν… πρωτοπαλίκαρα στήριξης των δυνάμεων Λιόλιου. Της διοίκησης που έχει φέρει το άθλημα στο χείλος του γκρεμού και κάθε εβδομάδα το σπρώχνει για να πέσει. Προκειμένου να μείνουν αυτοί που πρέπει και να χαμογελούν πάνω απ’ το πτώμα του.

Η ψήφος στον Λιόλιο και σε όσα αυτός ήθελε για το άθλημα, αποτέλεσε την «αυτοκτονία» του Άρη. Σε μια εποχή που βρέθηκε επενδυτής επιπέδου Σιάο. Τα όνειρα των φιλάθλων είναι μεγάλα και η προοπτική που ανοίγεται χωρίς όρια.

Το… πριόνισμα στην καρέκλα των ονείρων του Άρη, το έκαναν – άθελά τους – οι ίδιοι οι άνθρωποι της ομάδας. Οι οποίοι τώρα κλαίνε πάνω απ’ το χυμένο γάλα, μόνο που εκείνοι το παρέδωσαν στα χέρια των πλέον ακατάλληλων ανθρώπων.

Αν δεν το θυμάστε, εδώ είμαστε. Στις 12/03/25 διεξήχθησαν οι εκλογές του ΕΣΑΚΕ. Ο Άρης τάχθηκε υπέρ της υποψηφιότητας Λιόλιου, που εκφράστηκε από τον «φυτευτό» του εκλεκτό, Μιχάλη Μελή, έναν άνθρωπο που ο κόσμος του μπάσκετ αγνοεί την ύπαρξή του. Με την ψήφο του Άρη που πρόδωσε τον κόσμο του και το άθλημα, η εκλογική διαδικασία κατέληξε με 7-6. Ο ΕΣΑΚΕ παραδόθηκε στον Λιόλιο, τα αποτελέσματα τα βλέπετε όλοι.

Την Τσαρούχα ο Άρης την έφερε, ο Άρης τη ζήτησε, ο Άρης την ψήφισε. Ένα έγκλημα εις βάρος των αθλητών του, των φιλάθλων του αλλά κυρίως της ιστορίας του που τον κατατάσσει διαχρονικά στα πρώτα σκαλιά του αθλήματος.

Κι εδώ δεν υπάρχει κάλλιο αργά παρά ποτέ. Το κακό έγινε ήδη. Το… αίμα κυλάει. Του Άρη, άλλων πολλών ομάδων. Ας πρόσεχαν. Μάθημα για τη συνέχεια και αυτή τη φορά να μην σταθούν σε εγωισμούς. Ας επιλέξουν τη σωστή πλευρά της ιστορίας για το καλό του αθλήματος. Όποια κι αν είναι αυτή, αρκεί να βρίσκεται απέναντι απ’ τους «δολοφόνους» της αξιοπιστίας του μπάσκετ. Του Λιόλιου και της παρέας του.