Κύριε Βρούτση, κύριοι εισαγγελείς θα κάνετε κάτι με την παράγκα του Λιόλιου;

Αηδίασε όλη η Ελλάδα με όσα έγιναν στην Πάτρα. Ο υπουργός αθλητισμού και οι εισαγγελείς που ελέγχουν τη διαφθορά, μπορούν να επιτρέπουν τέτοιο απροκάλυπτο στήσιμο παράγκας στο ελληνικό μπάσκετ;

Η… μπόχα δεν κρύβεται. Όσο άρωμα συγκάλυψης κι αν προσπαθούν να ρίξουν, παραμένει και αηδιάζει πλέον τους φιλάθλους. Το μπάσκετ ζει τις χειρότερες μέρες του, θυμίζοντας τις «μαύρες» εποχές της ποδοσφαιρικής παράγκας. Με τη διαφορά πως τα χρόνια πέρασαν, η εμπειρία και οι δυνατότητες είναι διαφορετικές. Όπως φυσικά και οι ευθύνες. Όλων.

Τα «χτυπήματα» είναι συνεχή και απροκάλυπτα. Δεν προσπαθούν καν να κρυφτούν πλέον, προκαλώντας το αίσθημα δικαιοσύνης στην ίδια την κοινωνία. Γιατί δεν πρόκειται απλά για διαμαρτυρίες 1-2 ομάδων, αλλά για αδιαφορία μπροστά στη λαίλαπα που μετέτρεψε το μπάσκετ σε… τσιφλίκι των λίγων. Για να ενεργούν όπως γουστάρουν, για τα συμφέροντα όποιου γουστάρουν. Και αυτή η ιστορία δεν αφήνει κανέναν αμέτοχο, ουδείς μπορεί να πει πως δεν φέρει ευθύνη.

Ο υπουργός αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, έχει γίνει κοινωνός του προβλήματος με κάθε τρόπο. Ακόμη κι αν υποχρεώσεις δεν του επέτρεπαν να παρακολουθεί το προϊόν που δίνει στον θεατή η κρατική τηλεόραση, είναι αυτός που έκανε τις συναντήσεις για το μπάσκετ πριν κάποιους μήνες όταν γινόταν χαμός στους τελικούς. Είναι αρμόδιος υπουργός για τον τομέα που διεθνείς αθλητές έστειλαν επιστολή στον πρωθυπουργό της χώρας. Είναι υποχρέωσή του να παρέμβει για να σταματήσει την κατρακύλα, πριν να είναι απελπιστικά αργά.

Ακόμη και πολιτικά να το δει κανείς, η «βόμβα» σκάει στα χέρια της παράταξης που κυβερνά, στην οποία προφανώς και ανήκει ο Βρούτσης. Ο Λιόλιος και η διοίκησή του, «φυτεύτηκαν» στην ΕΟΚ με τις κινήσεις Αυγενάκη. Άρα υπάρχει κυβερνητική… υπογραφή στην ντροπή και την ξεφτίλα του αθλήματος που εξελίσσεται.

Εκτός αν τα αντανακλαστικά του υπουργού, εξαντλήθηκαν στην αναβολή ενός αγώνα Euroleague για να μην έχει συνέπειες συγκεκριμένο σωματείο. Το οποίο είναι στα ευνοούμενα του συστήματος που έχει εγκαθιδρύσει στο μπάσκετ η νυν διοίκηση της ΕΟΚ και οι «φίλοι» της, με φανερό ή μη ρόλο.

Οι αντιδράσεις πλέον, έρχονται και από πλευρές που ήταν υπέρ του Λιόλιου. Μέχρι κι εκείνες απηύδησαν απ’ τα πεπραγμένα στο άθλημα τα τελευταία χρόνια. Είτε πρόκειται για τελικούς πρωταθλήματος, είτε για μικρότερες κατηγορίες. Είτε για διαιτησίες, είτε για συμπεριφορές απέναντι σε απλούς εργαζόμενους Ενώσεων που δεν είναι «φιλικές».

Πέραν της πολιτικής ηγεσίας του αθλητισμού, είναι και ζήτημα που φτάνει στους εισαγγελείς. Υπεύθυνων για την διαφθορά στη χώρα. Όσο δεν επεμβαίνει κανείς, είναι σα να προσυπογράφουν το «θάνατο» του μπάσκετ και τις συνέπειες που θα έχει αυτό στη χώρα. Σε μια περίοδο όπου η εμπιστοσύνη τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς τη δικαιοσύνη, θα έλεγε κανείς πως δεν είναι στα καλύτερά της. Το αυτονόητο είναι πως πρέπει να βρουν πεδίο δράσης στο μπάσκετ. Για να σταματήσει να καταστρέφεται το άθλημα στο οποίο η χώρα πανηγύρισε τόσες και τόσες επιτυχίες, έχοντας τεράστια παράδοση σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο.

Απουσία δράσης, εκλαμβάνεται ως άμεση υπευθυνότητα. Για την αηδία που αισθάνεται ο κάθε φίλαθλος, βλέποντας να του ταράζουν ακόμη και ένα απλό σαββατιάτικο απόγευμα σε ένα ματς Προμηθέα-Άρη.

Ενός παιχνιδιού που το διαιτητικό τρίο των Τσαρούχα, Σκανδαλάκη και Αγγελή- πέραν του αριθμού-ρεκόρ των 46 βολών που έδωσαν στους γηπεδούχους- «είδε» τον Μήτρου-Λονγκ να είναι μισό μέτρο μέσα και να δίνεται κατοχή στον Προμηθέα επειδή πάτησε τη γραμμή (!), ανύπαρκτο φάουλ στον Νουά, τον καλύτερο παίκτη του Άρη, στο 2ο δεκάλεπτο και αμέσως τεχνική ποινή για να φτάσει τα 3 φάουλ, την καθαρή τάπα του Αντετοκούνμπο ως 5ο φάουλ, το κλέψιμο του Χάρελ στο τέλος έγινε… από μηχανής φάουλ και πολλά, πολλά ακόμα…