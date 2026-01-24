To ΝΒΑ ανέβαλλε κατά μια ημέρα το Τίμπεργουλβς-Ουόριορς λόγω των διαδηλώσεων στη Μινεάπολη

H προγραμματισμένη για τα ξημερώματα της Κυριακής αναμέτρηση των Μινεσότα Τίμπεργουλβς με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς μεταφέρθηκε κατά μια ημέρα, όπως ανακοίνωσε το NBA.

Η κατάσταση στην Μινεάπολη είναι έκρυθμη μετά το νέο περιστατικό, όπου πράκτορας πυροβόλησε και σκότωσε εν ψυχρώ 37χρονο, με χιλιάδες διαδηλωτές να βγαίνουν στους δρόμους.

Δεδομένη της κατάσταση που έχει διαμορφωθεί το NBA ανακοίνωσε ότι η προγραμματισμένη αναμέτρηση των Μινεσότα Τίμπεργουλβς με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς θα διεξαχθεί τελικά την Κυριακή (σ.σ. ξημερώματα Δευτέρας στην Ελλάδα).

«Ο αγώνας που ήταν προγραμματισμένος για σήμερα ανάμεσα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στο Target Center αναβάλλεται. Η απόφαση πάρθηκε για την ασφάλεια και την προστασία των κατοίκων της Μινεάπολης.

Ο αγώνα επαναπρογραμματίστηκε για αύριο στις 16:30 (σ.σ. τοπική ώρα), στο Target Center», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το NBA.