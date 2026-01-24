Παπανικολόπουλος: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια αλλά δεν ήταν αρκετή»

Μετά την ήττα της Καρδίτσα από το Περιστέρι Betsson ο Νίκος Παπανικολόπουλος τόνισε πως η προσπάθεια των παικτών του δεν ήταν αρκετή.

Η Καρδίτσα δεν τα κατάφερε κόντρα στο Περιστέρι Betsson και ηττήθηκε με 82-69. Μετά το τέλος του ματς, ο Νίκος Παπανικολόπουλος στάθηκε στην αστοχία των παικτών του όποτε οι φιλοξενούμενοι μείωναν στους 4 και τόνισε πως η προσπάθειά τους δεν ήταν αρκετή.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Ξεμείναμε από ενέργεια. Το ματς κρίθηκε από μικρά πράγματα. Σε λέι-απ και βολές όταν ήμασταν στους 4 είχαμε άσχημο ποσοστό. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια αλλά δεν ήταν αρκετή.

Χάσαμε βολές, λέι-απ και στο τέλος του αγώνα φάγαμε όλα τα 1v1 εύκολα».