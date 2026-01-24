Το πανόραμα της Stoiximan GBL: Ανέβηκε στην τρίτη θέση ο ΠΑΟΚ

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τις αναμετρήσεις της 16ης αγωνιστικής που ολοκληρώθηκαν.

Ο Άρης Betsson κατάφερε να πάρει ένα μεγάλο «διπλό» μέσα στην Πάτρα απέναντι στον Προμηθέα... και τον Λιόλιο (103-97), ενώ η Μύκονος Betsson στο «Π. Χανιώτη» κέρδισε τον Ηρακλή (83-80).

Ο ΠΑΟΚ πήρε το ντέρμπι με τον Πανιώνιο με 70-67 και τέλος το Περιστέρι Betsson επικράτησε με 82-69 κόντρα στην Καρδίτσα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Προμηθέας Πάτρας - Άρης Betsson 97-103

Μύκονος Betsson - Ηρακλής 83-80

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 67-70

Περιστέρι Betsson - Καρδίτσα 82-69

25/1

13:00 Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός

15:45 Παναθηναϊκός AKTOR - Μαρούσι

Αναλυτικά η βαθμολογία:

1) Ολυμπιακός 14-0

2) Παναθηναϊκός AKTOR 13-1

3) ΠΑΟΚ 10-4

4) ΑΕΚ 10-4

5) Μύκονος Betsson 7-8

6) Άρης Betsson 7-7

7) Προμηθέας Πάτρας 6-9

8) Ηρακλής 6-8

9) Περιστέρι Betsson 6-8

10) Καρδίτσα 4-11

11) Πανιώνιος 3-12

12) Κολοσσός Ρόδου 4-10

13) Μαρούσι 3-11

Η επόμενη αγωνιστική (17η):

31/1

16:00 Ηρακλής - Καρδίτσα

16:00 ΠΑΟΚ - Μύκονος Betsson

18:15 Ολυμπιακός - Περιστέρι Betsson

18:15 ΑΕΚ - Κολοσσός Ρόδου

1/2

13:00 Μαρούσι - Πανιώνιος

16:00 Άρης Betsson - Παναθηναϊκός AKTOR