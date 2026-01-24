Μίλιτσιτς για τις βολές του Προμηθέα: «Είναι πράγματα που τα ζεις μια φορά στη ζωή σου»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς απάντησε για τις 46 βολές του Προμηθέα, όμως στάθηκε στη σημαντικότητα της νίκης του Άρη μέσα στην Πάτρα.

Στο πρώτο του σχόλιο ο προπονητής του Άρη ανέφερε: «Ηταν μια σημαντική νίκη. Παίξαμε αρκετά καλά, σε πολλά κομμάτια. Είναι πράγματα που τα ζεις μια φορά στη ζωή σου, αν αναλογιστούμε τις βολές. Είμαι χαρούμενος που ξεπεράσαμε όλα τα εμπόδια που είχαμε στο παιχνίδι και φέρνουμε αυτή την νίκη στη Θεσσαλονίκη»

Συνεχίζοντας, είπε: «Ειναι μια πολύ σημαντική νίκη και για εμάς και όλους στη Θεσσαλονίκη, για να δουν την προσπάθεια που κάνουμε. Δε θέλω να είμαστε υπερβολικά χαρούμενοι σε νίκες και λυπημένοι σε χαρές. Βαδίζουμε σε ένα σωστό μονοπάτι, βελτιωνόμαστε. Είμαι σε μια καλύτερη θέση. Οι παίκτες πιστεύουν στην ομάδα και στην δουλειά μας. Εχουμε κάνει θυσίες».

Για τις δυσκολίες που είχε ο Άρης με τις βολές του Προμηθέα: «Ηταν μια πρόκληση για εμάς. Θέλαμε να κερδίσουμε την μάχη των ριμπάουντ. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Σήμερα υπήρχε μια δύσκολη κατάσταση και σήμερα και είμαι χαρούμενος που ξεπεράσαμε τα εμπόδια. Υπάρχουν εδώ ομάδες που δεν τα καταφέρνουν».

Για το ματς με την Μπαχτσεσεχίρ: «Καθε ματς είναι σημαντικό. Εχουμε μια από τις καλύτερες ομάδες του Eurocup. Πρέπει όλοι να δώσουμε το 100%. Από εδώ και πέρα πρέπει να ηρεμήσουμε και να πάμε εκεί για να κάνουμε την έκπληξη».