Κρατάνε τα picks τους οι Λέικερς και κάνουν... all-in για τον Γιάννη

Οι Λος Άντζελες Λέικερς φαίνεται πως θέλουν να ντύσουν στα χρυσά και μωβ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και για αυτό θέλουν να διατηρήσουν τα picks τους.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι από τα πιο «καυτά» ονόματα του ΝΒΑ και αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Μιλγουόκι Μπακς. Βέβαια, ακόμα κανείς δεν ξέρει αν αυτό θα γίνει μέχρι το trade deadline ή το καλοκαίρι.

Φυσικά, οι περισσότερες ομάδες έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του «Greek Freak» και οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν αποτελούν εξαίρεση. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Ζακ Λόουι, οι «Λιμνάνθρωποι» θέλουν να διατηρήσουν τα picks τους, ώστε να διεκδικήσουν με αξιώσεις τον Έλληνα αστέρα.

Θυμίζουμε πως φέτος οι Λέικερς έχουν ένα tradeable first-round pick, ενώ στην off-season έχουν τρία (2026, 2031, 2033) και τρία pick swaps.

Το πακέτο, λοιπόν, που... ακούγεται περιλαμβάνει τον Όστιν Ριβς με sign-and-trade, salary fillers, τρία first-round picks και ένα pick swap. Μάλιστα, οι «Λιμνάνθρωποι» αναμένεται να έχουν 55 με 100 εκατομμύρια cap space, κάτι που σημαίνει πως θα μπορούν να χτίσουν το ρόστερ γύρω από τον Αντετοκούνμπο και τον Λούκα Ντόντσιτς.