«Έκλεισε τους Τανάσκοβιτς και Μίλετιτς για τη νέα σεζόν η Παρτιζάν»

Ο πρόεδρος της Παρτιζάν, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, μίλησε στο «SoS» και μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως η Παρτιζάν έχει συμφωνήσει από τώρα με δύο παίκτες για τη νέα σεζόν. Σύμφωνα με το «MozzartSport» ο ένας είναι ο Νίκολα Τανάσκοβιτς που αγωνίζεται στην Μπούντουτσνοστ και ο άλλος ο Ντούσαν Μίλετιτς που παίζει στην Κλουζ.

Ο πρώτος έχει αγωνιστεί στην Παρτιζάν τις σεζόν 2016-17 και 2017-18, ενώ ο δεύτερος φόρεσε τη φανέλα της σερβικής ομάδας τις σεζόν 2019-20 και 2021-22.

«Το σύστημα δεν είναι καλό αν βασίζεται σε έναν μόνο άνθρωπο. Όταν τελειώσει η σεζόν, πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να υπογράψουμε ποιοτικούς εγχώριους παίκτες. Έχουμε ήδη υπογράψει δύο συμβόλαια με εγχώριους παίκτες, αλλά δεν θα αποκαλύψω τα ονόματά τους. Πρέπει να επαναφέρουμε μερικούς από τους δικούς μας παίκτες στην ομάδα, γιατί η Παρτιζάν δεν μπορεί να έχει 11 ξένους. Η Παρτιζάν πρέπει να έχει τουλάχιστον 50% εγχώριους παίκτες. Αυτό είναι σημαντικό για την ταυτότητα του συλλόγου. Δεν είναι φυσιολογικό να έχεις 11 ξένους. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό, θα αναδιαρθρώσουμε πλήρως το σύστημα και γνωρίζουμε ότι οι τιμές των εισιτηρίων θα είναι χαμηλότερες» ανέφερε ο πρόεδρος στις δηλώσεις του.