Για δεύτερη φορά φέτος MVP αγωνιστικής ο Πάντερ (vid)

Ο Αμερικανός γκαρντ της Μπαρτσελόνα ξεχώρισε στη νίκη της ομάδας του μέσα στη Λυών επί της Βιλερμπάν (91-98) και αναδείχθηκε στον MVP της αγωνιστικής.
Συγκεκριμένα, ο Πάντερ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στους Γάλλους, καθώς πέτυχε 31 πόντους με 7/8 δίποντα και 4/6 τρίποντα, είχε ακόμα 4 ασίστ και 2 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 34 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.
Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που ο Πάντερ κατακτάει τη φετινή σεζόν τη συγκεκριμένη διάκριση, ενώ συνολικά αυτή είναι η πέμπτη φορά που βγαίνει πολυτιμότερος παίκτης αγωνιστικής στη Euroleague.
Check out some of the best @KPJunior_ plays from his MVP of the Round performance! 🤩#EveryGameMatters pic.twitter.com/heZ5knnHw2— EuroLeague (@EuroLeague) January 24, 2026