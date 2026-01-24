Για δεύτερη φορά φέτος MVP αγωνιστικής ο Πάντερ (vid)

Ο Κέβιν Πάντερ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 24ης αγωνιστικής στη Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ της Μπαρτσελόνα ξεχώρισε στη νίκη της ομάδας του μέσα στη Λυών επί της Βιλερμπάν (91-98) και αναδείχθηκε στον MVP της αγωνιστικής.

Συγκεκριμένα, ο Πάντερ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στους Γάλλους, καθώς πέτυχε 31 πόντους με 7/8 δίποντα και 4/6 τρίποντα, είχε ακόμα 4 ασίστ και 2 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 34 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που ο Πάντερ κατακτάει τη φετινή σεζόν τη συγκεκριμένη διάκριση, ενώ συνολικά αυτή είναι η πέμπτη φορά που βγαίνει πολυτιμότερος παίκτης αγωνιστικής στη Euroleague.

