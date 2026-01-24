Εμφατική νίκη με 100άρα για τον Πρωτέα Βούλας απέναντι στον ΠΑΟΚ

Ο Πρωτέας Βούλας δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στον ΠΑΟΚ και επικράτησε των ασπρόμαυρων με 101-69, για τη 15η στροφή της Α1 Γυναικών

Νικηφόρα συνέχισε ο Πρωτέας Βούλας τις υποχρεώσεις του στην Α1 μπάσκετ των γυναικών. Το αθηναϊκό συγκρότημα άφησε πίσω την ήττα που γνώρισε την περασμένη εβδομάδα από τον Παναθηναϊκό και συνέτριψε 101-69 τον ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Γεννηματάς», στην αναμέτρηση που «άνοιξε την αυλαία» της 15ης αγωνιστικής.

Ο Πρωτέας Βούλας κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και συνέτριψε τον ΠΑΟΚ με πρωταγωνίστριες τις Ράιαν, η οποία τράβηξε τα βλέμματα, σημειώνοντας double-double με 28 πόντους και 17 ριμπάουντ, και τη Γιένσεν, με 24 πόντους και πέντε κλεψίματα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-24, 48-36, 83-52, 101-69

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Δεσποτάκης): Στολίγκα 8 (2/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ), Ντέμο, Χουσελά, Σακελλαρίου 3, Μπόικο, Αράπογλου 3, Γιένσεν 24 (6/10 δίποντα, 4/7 τρίποντα), Τουμπανιάρη 4, Αναστασοπούλου 15 (5/7 δίποντα, επτά ριμπάουντ), Κουκουζέλη, Μάλι 16 (5/9 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 15 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ράιαν 28 (12/17 δίποντα, 17 ριμπάουντ, 3 ασίστ)

ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη 2, Κυπριανού 6, Γουίλιαμς 14 (4/14 δίποντα, 12 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Ράπτη, Γιαννούδη 8 (2/5 τρίποντα), Ράτζα 3, Μέιμπρεϊ 13 (5/10 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ) , Παπαϊωάννου, Μανίς 14 (4/12 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Ζορμπαλά