Ο Παναθηναϊκός Aktor έχει μπει σε «μπελάδες» στη βαθμολογία της Euroleague (14-10 ρεκόρ) και πλέον καλείται να ανταπεξέλθει στα ματς με «πρέπει» τον Φεβρουάριο. Ποιο είναι το πρόγραμμα του «τριφυλλιού», γιατί είναι «κλειδί» το "Telekom Center" και ποια εβδομάδα του Απριλίου μπορεί να κρίνει την τελική κατάταξη της ομάδας του Εργκίν Αταμάν...

Ο Παναθηναϊκός Aktor ξεκίνησε το 2026 γνωρίζοντας πως αν νικούσε τον Ολυμπιακό στις 2 Ιανουαρίου θα ανέβαινε στην κορυφή της βαθμολογίας. Όμως, η ήττα στο ντέρμπι, η αγωνιστική καθίζηση στη συνέχεια, τα λάθη διαχείρισης και τα μαζεμένα προβλήματα τραυματισμών έβαλαν... μπελάδες στο «τριφύλλι».

Για την ακρίβεια, οι τέσσερις ήττες σε διάστημα έξι αγώνων στο νέο έτος έχουν φέρει πια τους «πράσινους» στο 14-10 και την ισοβαθμία με τη Ζαλγκίρις και τον Ερυθρό Αστέρα στις θέσεις Νο. 8, Νο. 9 και Νο. 10 του ταμπλό. Πάνω από το «τριφύλλι» στις 15 νίκες βρίσκονται ο Ολυμπιακός (με ματς λιγότερο), η Μονακό και η Βαλένθια, ενώ στο... τετραμελές κλαμπ της κορυφής (16 νίκες) ανήκουν αυτή τη στιγμή η Χάποελ (με ματς λιγότερο), η Φενέρμπαχτσε (με ματς λιγότερο), η Μπαρτσελόνα και η Φενέρμπαχτσε.

Καταλαβαίνει, λοιπόν, κανείς πως η βαθμολογία και η συνέχεια της σεζόν έχει... διπλή ανάγνωση για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Από την μία, ο Παναθηναϊκός Aktor καλείται να προσπεράσει αρκετές ομάδες για να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στο Top-6 ή να προσεγγίσει τον «άθλο» -με τα τωρινά δεδομένα- του πλεονεκτήματος έδρας. Από την άλλη, όμως, οι βαθμολογικές αποστάσεις δεν είναι... απαγορευτικές (μία ή δύο νίκες), γεγονός που κάνει τους παίκτες του Αταμάν να εξακολουθούν να έχουν την τύχη τους στα χέρια τους.

Σε πρώτη φάση, τα δύο παιχνίδια - «κλειδιά» για τους επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης είναι οι εντός έδρας αναμετρήσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης (3/2) και τη Φενέρμπαχτσε (13/2). Οι δύο αγώνες του Φεβρουαρίου στο "Telekom Center" έχουν ένα τεράστιο «πρέπει» δίπλα τους, καθώς οι «πράσινοι» θέλουν να «διπλώσουν» τις νίκες τους απέναντι στη «βασίλισσα» και τους πρωταθλητές Ευρώπης και να έχουν το «πάνω χέρι» σε περίπτωση κάποιας ισοβαθμίας.

Συνολικά, βέβαια, το "T-Center" μπορεί να αποδειχτεί καθοριστικό για το σύνολο του Αταμάν. Κι αυτό γιατί από τα 14 ματς που μένουν, ο Παναθηναϊκός θα δώσει τα μισά στην έδρα του (7), την οποία πρέπει να «προστατεύσει» σε απόλυτο βαθμό. Οι «πράσινοι» μετρούν ήδη τέσσερις εντός έδρας ήττας και δεν έχουν... περιθώρια για άλλες απώλειες στο «σπίτι» τους.

Από εκεί και πέρα, το «τριφύλλι» θα παίξει εκτός έδρας με τη Βιλερμπάν (30/1) και την Παρτιζάν (3/2) σε δύο -ακόμα- αγώνες με «πρέπει» το προσεχές διάστημα, ενώ στις 24 Μαρτίου θα αγωνιστεί με την ιδιαίτερα ισχυρή -στο γήπεδό της- Ντουμπάι. Εν πολλοίς, η τελική κατάταξη του Παναθηναϊκού Aktor, εφόσον έρθει το απόλυτο (7Χ7) στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, θα κριθεί σε τέσσερις αναμετρήσεις εκτός έδρας: σε αυτές με τον Ολυμπιακό, τη Χάποελ Τελ Αβίβ, τη Μπαρτσελόνα και τη Βαλένθια, δηλαδή με ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους. Μάλιστα, οι Πειραιώτες, οι Καταλανοί και το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ έχουν ήδη νικήσει στο "Telekom Center".

Αξίζει να σημειώσουμε πως οι αναμετρήσεις με τη Χάποελ και τις δύο ισπανικές ομάδες θα γίνουν από τις 2 έως τις 9 Απριλίου. Επομένως, αυτή θα είναι η... πραγματική διαβολοβδομάδα του «τριφυλλιού», με τρία εκτός έδρας κομβικά παιχνίδια σε διάστημα επτά ημερών. Μέχρι τότε, βέβαια, μεσολαβούν πολλά και οι «πράσινοι» δεν μπορούν να έχουν το μυαλό τους στον Απρίλιο.

Ωστόσο, κοιτάζοντας τη βαθμολογία και τα προγράμματα των ομάδων, οι επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης γνωρίζουν πως αν θέλουν να πιέσουν για το πλεονέκτημα έδρας, που ενδεχομένως θα επιτευχθεί με 24 νίκες, θα πρέπει να...:

... «διπλώσουν» τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Φενέρμπαχτσε εντός έδρας τον Φεβρουάριο. ... «προστατεύσουν» την έδρα τους μέχρι το φινάλε της regular season (7-0). ... κάνουν τη δουλειά σε έδρες όπως της Βιλερμπάν και της Παρτιζάν ή/και της Ντουμπάι.. ... να πάρουν αποτέλεσμα σε κάποια από τα δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια με Χάποελ, Ολυμπιακό, Μπαρτσελόνα και Βαλένθια.

Αναλυτικά το «πράσινο» πρόγραμμα χωρισμένο σε εντός και εκτός έδρας παιχνίδια:

Εντός έδρας: Ρεάλ Μαδρίτης (3/2), Φενέρμπαχτσε (13/2), Παρί (26/2), Ζαλγκίρις (12/3), Ερυθρός Αστέρας (20/3), Μονακό (27/3), Αναντολού Εφές (17/4)

Εκτός έδρας: Βιλερμπάν (30/1), Παρτιζάν (5/2), Ολυμπιακός (6/3), Ντουμπάι (24/3), Χάποελ Τελ Αβίβ (2/4), Μπαρτσελόνα (7/4), Βαλένθια (9/4)

Το πλήρες πρόγραμμα του Παναθηναϊκού Aktor μέχρι το φινάλε της regular season:

30/1 Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός

3/2 Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης

5/2 Παρτιζάν - Παναθηναϊκός

13/2 Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε

26/2 Παναθηναϊκός - Παρί

6/3 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

12/3 Παναθηναϊκός - Ζαλγκίρις

20/3 Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας

24/3 Ντουμπάι - Παναθηναϊκός

27/3 Παναθηναϊκός - Μονακό

2/4 Χάποελ Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός

7/4 Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός

9/4 Βαλένθια - Παναθηναϊκός

17/4 Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές