Ομπράντοβιτς: «Στον Ερυθρό Αστέρα έχουν τεθεί υψηλοί στόχοι, αλλά εμείς σκεφτόμαστε μόνο ένα παιχνίδι τη φορά»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς μίλησε για το σημαντικό διπλό του Ερυθρού Αστέρα στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια και το εξαιρετικό μομέντουμ της ομάδας του.

Αναλυτικά όσα είπε ο head coach των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου:

Για τη νίκη απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια: «Εκμεταλλευτήκαμε το εξαιρετικό μομέντουμ μας. Παίζουμε πολύ καλά και κερδίσαμε εδώ με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ξέραμε ότι δεν θα ήταν εύκολο. Ειδικά το παιχνίδι στο Μονακό μάς έδωσε μια επιπλέον ώθηση. Αυτό ήταν πιθανότατα το καλύτερό μας παιχνίδι στο κομμάτι της δημιουργίας — 31 ασίστ. Η δυνατή μας παρουσία στα ριμπάουντ μάς έδωσε επίσης μια σταθερότητα».

Για το διπλό στην Ιταλία και την κατάσταση της σερβικής ομάδας: «Η EuroLeague είναι μια απρόβλεπτη διοργάνωση, ο καθένας μπορεί να κερδίσει οπουδήποτε. Δεν πρέπει να υπάρχει μεγάλη εναλλαγή συναισθημάτων, ούτε στις νίκες ούτε στις ήττες. Όλα αυτά είναι μια διαδικασία που πρέπει να αντέξεις και να κατανοήσεις. Όσον αφορά εμένα και την ομάδα μου, οι ρόλοι μέσα στην ομάδα γίνονται όλο και πιο ξεκάθαροι. Παρότι έχουν τεθεί υψηλοί στόχοι, σκεφτόμαστε μόνο παιχνίδι με παιχνίδι».