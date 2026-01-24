Θάντερ: Η ήττα από τους Πέισερς τους στερεί το... κυνήγι του καλύτερου ρεκόρ όλων των εποχών

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ παραμένουν η ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ στο φετινό ΝΒΑ, όμως η εντός έδρας ήττα τους από τους Ιντιάνα Πέισερς τους βγάζει και μαθηματικά εκτός... κούρσας για την all-time κορυφαία επίδοση σε regular season.

Η ήττα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ από τους Ιντιάνα Πέισερς με 117-114 στο Paycom Center έβαλε οριστικό τέλος στο όνειρο για κατάρριψη του ιστορικού ρεκόρ 73-9 των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς της σεζόν 2015-16.

Με το αποτέλεσμα αυτό, οι Θάντερ υποχώρησαν στο 37-9, έχοντας ξεκινήσει τη χρονιά με εντυπωσιακό 26-3, αλλά χωρίς πλέον μαθηματικές πιθανότητες να ξεπεράσουν το ρεκόρ των «πολεμιστών».

Έτσι, παρά την εξαιρετική τους πορεία, το ρεκόρ των Γουόριορς παραμένει άθικτο, επιβεβαιώνοντας τη δυσκολία ενός τέτοιου επιτεύγματος στο σύγχρονο NBA.