Βαριά άρρωστοι οι Μπακς: Ο συγκινητικός Γιάννης δεν τους έσωσε από τους αποδεκατισμένους Νάγκετς

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν ακόμη μια ήττα την φετινή σεζόν, αυτή τη φορά από τους Ντένβερ Νάγκετς των πολλών απουσιών με 100-102.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 22 πόντους, 13 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής, σφίγγοντας τα δόντια για μεγάλο μέρος του αγώνα, αντιμετωπίζοντας ενοχλήσεις!

Αυτή ήταν μια πολύ κακή ήττα για τους Μπακς, ενδεικτική της κατάσταση που βρίσκονται τα «Ελάφια», αφού οι Νάγκετς παρατάχθηκαν χωρίς εφτά παίκτες, αφού πέρα από τους σούπερ σταρ Γιόκιτς, Μάρεϊ, έλειπαν και οι Μπράουν, Τζόνσον, Βαλαντσιούνας, Ουότσον και Μπέιτς, που είναι βασικά γρανάζια στο ροτέισον των «Σβόλων».

Το ματς

Το πρώτο δωδεκάλεπτο ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπο με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες με 21-21 στην λήξη του, όμως οι Νάγκετς πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα έξι πόντων (42-48), κάνοντας επί μέρους 21-27 στη δεύτερη περίοδο.

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να έχουν καλύτερη εικόνα και με επί μέρους 21-30 αύξησαν το προβάδισμά τους στο +15 (63-78), με τους Μπακς να επιχειρούν να κάνουν το comeback στην τελευταία περίοδο.

Τα «Ελάφια» με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αναλαμβάνει δράση κατάφεραν να ροκανίσουν την διαφορά, όμως οι Νάγκετς στα κρίσιμα σημεία βρήκαν τις απαντήσεις και κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους μέχρι το φινάλε.

Με αυτή την ήττα οι Μπακς έπεσαν στο 18-26 και παραμένουν σταθερά εκτός των θέσεων που οδηγούν στο play in tournament, ενώ οι Ντένβερ Νάγκετς ανέβηκαν στο 31-15 και βρίσκονται στην 3η θέση της δυτικής περιφέρειας.

To πιο ανησυχητικό για τους Μπακς πάντως είναι ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στα τελευταία δευτερόλεπτα κατευθυνόμενος στα αποδυτήρια κουτσαίνοντας!

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης