Οι Πέλικανς άλωσαν την έδρα των Γκρίζλις με επική ανατροπή

Οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς πέρασαν από την έδρα των Μέμφις Γκρίζλις, επικρατώντας με 127-133, κάνοντας μεγάλη ανατροπή στην τέταρτη περίοδο

Το ματς ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να κλείνουν το πρώτο δωδεκάλεπτο ισόπαλες με 30-30, όμως οι Γκρίζλις στη δεύτερη περίοδο έκαναν επί μέρους 35-30, κλείνοντας το ημίχρονο προηγούμενοι με 65-60.

Οι γηπεδούχοι είχαν το πάνω χέρι και στην τρίτη περίοδο, αφού με επί μέρους 36-33, αύξησαν το προβάδισμα τους στο +8 (101-93), όμως οι Πέλικανς δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν μια μεγάλη αντεπίθεση στην τελευταία περίοδο και με επί μέρους 26-40, ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση και πανηγύρισαν μια τεράστια νίκη.

Ο Σαντίκ Μπέι με 36 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Πέλικανς, με τον Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ να ξεχωρίζει για τους Γκρίζλις έχοντας 26 πόντους, 12 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης