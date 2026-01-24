Ματσάρα στη Νέα Υόρκη: Οι Σέλτικς λύγισαν τους Νετς μετά από δύο παρατάσεις

Οι Μπόστον Σέλτικς μετά από μια συγκλονιστική ματσάρα άλωσαν την έδρα των Μπρούκλιν Νετς επικρατώντας με 130-126 σε έναν αγώνα που είχε δύο παρατάσεις.

Οι δύο ομάδες έδωσαν από την αρχή μεγάλη μάχη, με το πρώτο δωδεκάλεπτο να κλείνει στην ισοπαλία (28-28), με τους Νετς να κάνουν επί μέρους 27-21 για να κλείσουν το ημίχρονο προηγούμενοι με 55-49.

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Σέλτικς έβγαλαν αντίδραση και όχι μόνο επανήλθαν αλλά στα 11'' πριν την λήξη πήραν το προβάδισμα με 102-104, όμως ο Νικ Κλάξτον στα 2'' πριν την λήξη ισοφάρισε και έστειλε το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο οι Νετς ήταν αυτοί που άγγιξαν τη νίκη, με τον Νόλαν Τραορέ να τους δίνει το προβάδισμα με 118-115, όμως ο Ούγκο Γκονζάλες με τρίποντη βόμβα στην εκπνοή έστειλε το ματς σε δεύτερη παράταση.

Στη δεύτερη παράταση οι «Κέλτες» σοβαρεύτηκαν και έφτασαν στη νίκη με τον Τζέιλεν Μπράουν να αναλαμβάνει δράση, σημειώνοντας τέσσερις καθοριστικούς πόντους.

Ο Μπράουν, μάλιστα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με triple double έχοντας 27 πόντους, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ, με τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ να ξεχωρίζει για τους Νετς με 30 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

