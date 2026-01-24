Οι Πέισερς σόκαραν τους Θάντερ!

Οι Ιντιάνα Πέισερς έκαναν την μεγάλη έκπληξη της βραδιάς αλώνοντας την έδρα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 117-114.

Οι Πέισερς έκαναν εκρηκτική εκκίνηση στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν με 28-39 στην λήξη της πρώτης περιόδου, με τους Θάντερ να ισορροπούν στην συνέχεια, χωρίς όμως να καταφέρουν να πάρουν το προβάδισμα.

Οι φιλοξενούμενοι έβρισκαν πάντα λύσεις στην επίθεσή τους, είχαν τις απαντήσεις απέναντι στους πρωταθλητές και έφυγαν από την Οκλαχόμα με μια μεγάλη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 11-35.

Ο Άντριου Νέμπχαρντ με 27 πόντους, 7 ριμπάουντ και 11 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να ξεχωρίζει για τους Θάντερ έχοντας 47 πόντους.

