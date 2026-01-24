Οι Χοκς με τρομερό Τζέιλεν Τζόνσον λύγισαν τους Σανς

Οι Ατλάντα Χοκς έκαμψαν την αντίσταση των Φοίνιξ Σανς με 110-103, έχοντας σε τρομερή κατάσταση τον Τζέιλεν Τζόνσον.

Ο 24χρονος φόργουορντ που μετά την φυγή του Τρε Γιάνγκ έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 23 πόντους, 18 ριμπάουντ και 9 ασίστ, αγγίζοντας το triple double.

Με τον Τζόνσον να δίνει τον ρυθμό, οι Χοκς κυριάρχησαν απέναντι στους Σανς και έφτασαν σε μια μεγάλη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 22-25, παραμένοντας σε τροχιά εισόδου στο play in tournament.

Για τους Φοίνιξ Σανς, που έπεσαν στο 27-18 ξεχώρισε ο Ντέβιν Μπούκερ, που ολοκλήρωσε το ματς έχοντας 31 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, όμως η εμφάνισή του δεν ήταν αρκετή.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης