Μεγάλο διπλό των Ρόκετς στο Ντιτρόιτ

Οι Χιούστον Ρόκετς πανηγύρισαν μεγάλη νίκη στην έδρα των Ντιτρόιτ Πίστονς, επικρατώντας με 104-111.

Οι Τεξανοί μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν με 20-28 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Πίστονς αντέδρασαν και με επί μέρους 32-24, έκλεισαν το ημίχρονο στην ισοπαλία (52-52).

Στην τρίτη περίοδο, οι Ρόκετς ανέβασαν ξανά την απόδοσή τους και έκαναν επί μέρους 20-34 για να μπουν στο τέταρτο δωδεκάλεπτο με σαφές προβάδισμα νίκης, 14 πόντων (72-86).

Οι γηπεδούχοι επιχείρησαν να κάνουν το comeback, μείωσαν ακόμη και στους τρεις πόντους, όμως οι Ρόκετς άντεξαν, βρήκαν τις απαντήσεις και έφυγαν από το Ντιτρόιτ με μια μεγάλη νίκη.

Ο Kέβιν Ντουράντ με 32 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ρόκετς, με τον Τζέιλεν Ντούρεν να ξεχωρίζει για τους Πίστονς έχοντας 18 πόντους και 7 ριμπάουντ.