H τουρκική ομοσπονδία καταδίκασε τα υβριστικά συνθήματα που άκουσε ο Αταμάν στο Τελ Αβίβ

Με ανακοίνωσή της η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ καταδίκασε τα υβριστικά συνθήματα που άκουσε ο Εργκίν Αταμάν από οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Ο προπονητής του Τριφυλλιού, βρέθηκε στο στόχαστρο των Ισραηλινών οπαδών τόσο πριν, όσο κατά την διάρκεια αλλά και μετά την λήξη της αναμέτρησης που διεξήχθη στο Τελ Αβίβ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της τουρκικής ομοσπονδίας μπάσκετ αναφέρει:

«Ως Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, πιστεύουμε στη συνενωτική δύναμη του μπάσκετ και τονίζουμε ότι θα είμαστε πάντα οι ισχυρότεροι υποστηρικτές των αθλητών, των προπονητών και των διοικητικών στελεχών μας, οι οποίοι εκπροσωπούν με επιτυχία τη χώρα μας σε όλο τον κόσμο.

Είναι απολύτως απαράδεκτο οι αξίες μας, που εκπροσωπούν τη χώρα μας στη διεθνή σκηνή, να υπόκεινται σε επιθέσεις που αντιβαίνουν στο πνεύμα και τις ηθικές αξίες του αθλητισμού. Καταδικάζουμε απερίφραστα τα άσχημα συνθήματα που απευθύνθηκαν στον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών, κ. Εργκίν Αταμάν, κατά τη διάρκεια του αγώνα Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, τα οποία είναι ασυμβίβαστα με τις παγκόσμιες αξίες του αθλητισμού.

Καλούμε τη διοίκηση της Ευρωλίγκας να διερευνήσει διεξοδικά αυτό το σοβαρό περιστατικό, προκειμένου να προστατευθεί ο ειρηνικός χαρακτήρας του αθλητισμού, και αναμένουμε την άμεση εφαρμογή των απαραίτητων πειθαρχικών διαδικασιών, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη παρόμοιων καταστάσεων».