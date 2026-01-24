Ιτούδης: «Η ευθύνη βαραίνει εμένα, αξίζει μεγάλο σεβασμό η Παρτιζάν»

Ο Δημήτρης Ιτούδης, μετά την ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ από την Παρτιζάν, ανέλαβε την ευθύνη για την εμφάνιση της ομάδας του παρά το προβάδισμα των 27 πόντων που είχε.

Η Παρτιζάν έκανε την ανατροπή της χρονιάς κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ, αφού οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου επέστρεψαν από το -27, με τον προπονητή των Ισραηλινών, Δημήτρη Ιτούδη να τονίζει ότι η ομάδα του έπαιξε εξαιρετικά για 26-27 λεπτά, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής της Χάποελ Τελ Αβίβ:

«Συγχαρητήρια στον αντίπαλο. Δυστυχώς, η γεύση είναι πικρή, γιατί παίξαμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι για 26-27 λεπτά, αλλά ο Παρτιζάν αξίζει μεγάλο σεβασμό, γιατί πίστεψε μέχρι το τέλος. Δεν αρκεί να παίζεις τόσο καλά, πρέπει να έχεις συνέχεια σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Βοηθήσαμε πάρα πολύ στην άμυνα, αλλά δεν ήμασταν συνεπείς στην άμυνα του τριπόντου, που ήταν το όπλο του αντιπάλου. Δεν καταφέραμε να διατηρήσουμε ένα υψηλό προβάδισμα. Η ευθύνη βαρύνει εμένα ως προπονητή, αλλά και η ομάδα μου πρέπει να μάθει από αυτά τα πράγματα».