To μήνυμα του Λεσόρ με Γκραντ και ΣΕΦ: «Θα επιστρέψουμε!» (pic)

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού, μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση και μέσα από το Instagram φρόντισε να στείλει το μήνυμά του.

Όπως αποκάλυψε η Magic Euroleague ο Ματίας Λεσόρ έχει περάσει όλα τα τεστ και την επόμενη εβδομάδα μπαίνει σε φουλ ατομικό πρόγραμμα.

O Λεσόρ, μάλιστα δείχνει να μην... κρατιέται αφού έκανε repost ένα video από ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και την ατάκα του Τζέριαν Γκραντ προς τον κόσμο «θα επιστρέψουμε».

Στις 6 Μαρτίου άλλωστε είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση των δύο «αιωνίων» στο ΣΕΦ για την Euroleague, με τον Γάλλο σέντερ να δείχνει με αυτόν τον τρόπο την ανυπομονησία του.

