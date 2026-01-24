Κεραυνοί του προέδρου της Παρτιζάν για Τζόουνς: «Διώξαμε αυτόν που έκανε σαμποτάζ στον Ομπράντοβιτς»

Ο ισχυρός άνδρας της Παρτιζάν, Όστογια Μιχαΐλοβιτς εξαπέλυσε νέες «βόμβες» βάζοντας αυτή την φορά στο στόχαστρό του τον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο πρόεδρος των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου, φωτογράφισε τον Αμερικανό σέντερ, που συνεχίζει πλέον την καριέρα του στον Ολυμπιακό, ως τον παίκτη που σαμπόταρε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Όταν ρωτήθηκε ο Όστογια Μιχαΐλοβιτς για τις εικασίες αναφορικά με το σαμποτάζ που έκαναν παίκτες της Παρτιζάν στον Ομπράντοβιτς, απάντησε: «Απομακρύναμε τον παίκτη που θεωρούσαμε ότι το έκανε».

Ο Μιχαΐλοβιτς ρωτήθηκε αν υπήρξαν και άλλοι παίκτες που σαμπόταραν τον πρώην -πλέον- προπονητή της Παρτιζάν, απαντώντας: «Δεν το γνωρίζουμε».

Νωρίτερα ο ισχυρός άνδρας της Παρτιζάν, έβγαλε στην... σέντρα τον Τζαμπάρι Πάρκερ, κατονομάζοντας τον ως τον υπαίτιο για το πρόβλημα που υπάρχει στην σερβική ομάδα την φετινή σεζόν.

Κεραυνοί του προέδρου της Παρτιζάν για Τζόουνς: «Διώξαμε αυτόν που έκανε σαμποτάζ στον Ομπράντοβιτς»