Κεραυνοί του προέδρου της Παρτιζάν για Τζόουνς: «Διώξαμε αυτόν που έκανε σαμποτάζ στον Ομπράντοβιτς»

Ο ισχυρός άνδρας της Παρτιζάν, Όστογια Μιχαΐλοβιτς εξαπέλυσε νέες «βόμβες» βάζοντας αυτή την φορά στο στόχαστρό του τον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο πρόεδρος των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου, φωτογράφισε τον Αμερικανό σέντερ, που συνεχίζει πλέον την καριέρα του στον Ολυμπιακό, ως τον παίκτη που σαμπόταρε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Όταν ρωτήθηκε ο Όστογια Μιχαΐλοβιτς για τις εικασίες αναφορικά με το σαμποτάζ που έκαναν παίκτες της Παρτιζάν στον Ομπράντοβιτς, απάντησε: «Απομακρύναμε τον παίκτη που θεωρούσαμε ότι το έκανε».

Ο Μιχαΐλοβιτς ρωτήθηκε αν υπήρξαν και άλλοι παίκτες που σαμπόταραν τον πρώην -πλέον- προπονητή της Παρτιζάν, απαντώντας: «Δεν το γνωρίζουμε».

Νωρίτερα ο ισχυρός άνδρας της Παρτιζάν, έβγαλε στην... σέντρα τον Τζαμπάρι Πάρκερ, κατονομάζοντας τον ως τον υπαίτιο για το πρόβλημα που υπάρχει στην σερβική ομάδα την φετινή σεζόν.