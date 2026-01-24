To πανόραμα της Euroleague: «Φωτιά» στην κορυφή - Έπιασε τον Παναθηναϊκό ο Ερυθρός

Ο Ερυθρός πέρασε σαν σίφουνας από την Μπολόνια και έπιασε στον Παναθηναϊκό στην 10η θέση, με την Παρτίζαν να... σοκάρει την Χάποελ βάζοντας «φωτιά» στην κορυφή. Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία μετά το πέρας της 24ης αγωνιστικής

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής: Πέμπτη 22 Ιανουαρίου Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός 68-74

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός 75-71

Μπάγερν Μονάχου-Βαλένθια 93-89

Αρμάνι Μιλάνο-Ζάλγκιρις Κάουνας 82-86

Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό 90-78

Παρί-Ντουμπάι 79-99 Παρασκευή 23 Ιανουαρίου Φενέρμπαχτσε-Μπασκόνια 84-71

Παρτίζαν-Χάποελ Τελ Αβίβ 104-101

Βίρτους Μπολόνια-Ερυθρός Αστέρας 93-102

Βιλερμπάν-Μπαρτσελόνα 91-98 Κατάταξη Χάποελ Τελ Αβίβ 16-7 Φενέρμπαχτσε 16-7* Ρεάλ Μαδρίτης 16-8 Μπαρτσελόνα 16-8 Ολυμπιακός 15-8* Μονακό 15-9 Βαλένθια 15-9 Ζάλγκιρις Κάουνας 14-10 Παναθηναϊκός 14-10 Ερυθρός Αστέρας 14-10 Βίρτους Μπολόνια 11-13 Ντουμπάι 11-13 Αρμάνι Μιλάνο 11-13 Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-14 Μπάγερν Μονάχου 9-15 Μπασκόνια 8-16 Παρτίζαν 8-16 Παρί 7-16* Αναντόλου Εφές 6-18 Βιλερμπάν 6-18 *Εκκρεμούν τα Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3) και Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3) Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής Τρίτη 27/1 Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης στις 22:00 Πέμπτη 29/1 Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές στις 19:45

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου στις 21:05

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα στις 21:15

Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν στις 21:30

Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 21:45 Παρασκευή 30/1 Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 30/1 στις 20:30

Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι 30/1 στις 21:00

Μπασκόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/1 στις 21:30

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 30/1 στις 21:45