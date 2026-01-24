To πανόραμα της Euroleague: «Φωτιά» στην κορυφή - Έπιασε τον Παναθηναϊκό ο Ερυθρός

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής:
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου
Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός 68-74
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός 75-71
Μπάγερν Μονάχου-Βαλένθια 93-89
Αρμάνι Μιλάνο-Ζάλγκιρις Κάουνας 82-86
Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό 90-78
Παρί-Ντουμπάι 79-99
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου
Φενέρμπαχτσε-Μπασκόνια 84-71
Παρτίζαν-Χάποελ Τελ Αβίβ 104-101
Βίρτους Μπολόνια-Ερυθρός Αστέρας 93-102
Βιλερμπάν-Μπαρτσελόνα 91-98
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 16-7
- Φενέρμπαχτσε 16-7*
- Ρεάλ Μαδρίτης 16-8
- Μπαρτσελόνα 16-8
- Ολυμπιακός 15-8*
- Μονακό 15-9
- Βαλένθια 15-9
- Ζάλγκιρις Κάουνας 14-10
- Παναθηναϊκός 14-10
- Ερυθρός Αστέρας 14-10
- Βίρτους Μπολόνια 11-13
- Ντουμπάι 11-13
- Αρμάνι Μιλάνο 11-13
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-14
- Μπάγερν Μονάχου 9-15
- Μπασκόνια 8-16
- Παρτίζαν 8-16
- Παρί 7-16*
- Αναντόλου Εφές 6-18
- Βιλερμπάν 6-18
*Εκκρεμούν τα Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3) και Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)
Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής
Τρίτη 27/1
Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης στις 22:00
Πέμπτη 29/1
Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές στις 19:45
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου στις 21:05
Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα στις 21:15
Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν στις 21:30
Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 21:45
Παρασκευή 30/1
Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 30/1 στις 20:30
Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι 30/1 στις 21:00
Μπασκόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/1 στις 21:30
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 30/1 στις 21:45