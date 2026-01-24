Τσάμης: «Το πλάνο πρωταθλητισμού και ο κόουτς Τερζής με έπεισαν να έρθω στη Δόξα»

Ο νέος σέντερ της Δόξας Λευκάδας, Παναγιώτης Τσάμης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Πριν τα τζάμπολ» του EOK WebRadiο.

Αναλυτικά είπε:

Για το παιχνίδι με την ΑΓΕΧ (24/01): «Πιστεύω ότι θα είναι μεγάλο ντέρμπι, όχι μόνο για την κατηγορία αλλά και για τη συνέχεια. Έχουμε δρόμο ακόμα για να κριθεί η τελική κατάταξη. Βλέπουμε προς το παρόν ότι θέλουμε τη νίκη για να έχουμε τη ψυχολογία υπέρ μας για το σερί νικών και μία ψυχολογία που θα βοηθήσει στο να έχουμε σημαντική διαφορά με τις υπόλοιπες ομάδες».

Για το αν αποτελεί «τεστ» επιβεβαίωσης του φαβορί: «Παρακολουθώ την Elite League χρόνια. Η Δόξα δεν ήταν από την αρχή στο στόχαστρο ως η ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει και θα “κλέψει” βλέμματα και νίκες. Είναι πολύ σημαντική η πορεία της ομάδας έως τώρα. Πιστεύω ότι όντως μπορεί η ΑΓΕΧ να είναι καλή ομάδα που φτιάχτηκε από την αρχή για ξεκάθαρο στόχο την άνοδο. Πηγαίνοντας παιχνίδι με παιχνίδι και κοιτώντας κάθε ομάδα ξεχωριστά, η αξία της νίκης είναι η πιο σημαντική για εμάς. Δεν υπάρχει “μεγάλη νίκη” ή “μικρή νίκη” για ‘μας. ούτε θέλω να υπερτιμήσω ή να υποτιμήσω καμία ομάδα».

Για την απόφαση του να πάει στη Δόξα Λευκάδας: «Ο στόχος μου ήταν να επιστρέψω και να βρω ρυθμό σε ομάδα πρωταθλητισμού. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι να πάω σε ομάδα με βλέψεις και να έχει σκοπό να φτάσει όσο μακριά μπορεί. Η Δόξα Λευκάδας είναι μία ομάδα που μπορεί να το προσφέρει αυτό σε έναν αθλητή. Είναι ένας σημαντικός λόγος και πάτημα για να βρεθώ εδώ ήταν η άνοδος. Από τη Μύκονο δεν έφυγα για λόγους συμμετοχής, αλλά λόγω του τραυματισμού μου και που δε μπόρεσα να επανέλθω σε εύλογο χρονικό διάστημα. Ένα “συν” είναι ότι ήθελα να βρω ρυθμό μετά τον σοβαρό τραυματισμό στην αρχή της σεζόν. Θέλω να το αναφέρω αυτό για να είναι ξεκάθαρο».

Για το πώς τον έπεισε η Δόξα Λευκάδας: «Είναι ένας μεγάλος και μακροπρόθεσμος στόχος η άνοδος, τώρα είναι εφικτός όμως και γι’ αυτό ήρθα. Πρέπει να προσαρμοστώ, όμως, πρώτα. Η ομάδα έχει έναν προπονητή και επιτελείο όπου έχουν φτιάξει μία νοοτροπία στους παίκτες ώστε να αντιμετωπίζονται ως ίσοι. Δε σημαίνει ότι ήρθα εγώ για να πάρω την ομάδα από το χέρι. Εγώ θα βοηθήσω όπως μου ζητηθεί και θα καλύψω τα κενά. Με τον κόουτς είχαμε μία καλή συζήτηση, ήταν αυτός που με έπεισε. Δε μου έταξε έναν μεγάλο ρόλο, αυτό που μου έκανε το “κλικ” για να έρθω είναι ο τρόπος που δουλεύει και υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι. Δεν είναι μόνο οι προσωπικότητες που υπάρχουν. Το πλάνο της ομάδας και το αγωνιστικό στυλ με έπεισε. Δεν με αφορούσε τι ρόλο θα είχα στην ομάδα, εγώ θέλω να καλύψω τα κενά απλά για να συνεχιστεί η καλή πορεία».

Για το πώς βιώνει τις πρώτες του μέρες στην ομάδα: «Το κλίμα είναι όμορφο, η ομάδα έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια με όλους του ανθρώπους. Ο κόσμος είναι κοντά στην ομάδα και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να πάει μπροστά η Δόξα. Εδώ γίνεται μία καλή προσπάθεια από πολύ πριν έρθω. Εγώ απλά προσπαθώ να βάλω το “λιθαράκι” μου για να πάει καλύτερα η ομάδα. Αυτή η προσπάθεια δεν είναι τυχαία, βασίζεται σε πολλούς παράγοντες».