Stoiximan GBL: Στην Πάτρα ο Άρης Betsson, υποδέχεται τον ΠΑΟΚ ο Πανιώνιος

Η 16η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League θα ξεκινήσει το Σάββατο (24/1).

Οι δύο πρώτες αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στις 16:00. Ο Προμηθέας θα υποδεχθεί στο «Δημ. Τόφαλος» τον Άρη Betsson (ΕΡΤ2 Σπορ) και την ίδια ώρα Μύκονος Betsson και Ηρακλής θα κοντράρονται στο «Π. Χανιώτη» (ΕΡΤ Sports 1).

Λίγο αργότερα, στις 18:15, ο Πανιώνιος θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στο «Μ. Λιούγκας» (ΕΡΤ2 Σπορ) και το Περιστέρι Betsson θα αναμετρηθεί με την Καρδίτσα στο «Ανδρέας Παπανδρέου» (ΕΡΤ Sports 1).

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

16:00 Προμηθέας - Άρης Betsson

16:00 Μύκονος Betsson - Ηρακλής

18:15 Πανιώνιος - ΠΑΟΚ

18:15 Περιστέρι Betsson - Καρδίτσα