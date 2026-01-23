Πατέρας Μαντάρ: «Ο Ομπράντοβιτς είπε στον Γιασικεβίτσιους να μην δώσει λεπτά στον Γιαμ»

Ο πατέρας του Γιαμ Μαντάρ μίλησε για την αποχώρηση του γιου του από την Παρτιζάν και ανέφερε πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είπε στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να μην δώσει λεπτά στον γιο του.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «Sport5»:

«Ο Γιαμ αναγκάστηκε να φύγει από την Παρτιζάν μετά από δύο χρόνια επειδή δεν είχε λάβει τον μισθό του για σχεδόν δέκα μήνες. Ρώτησε γιατί και του είπαν ότι κανείς δεν πληρωνόταν. Υπήρχε μια διαδικασία που δεν θέλω να αναλύσω, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρότεινε στον Ομπράντοβιτς να μείνει για ένα ακόμη έτος, παρόλο που το συμβόλαιο είχε ήδη λήξει.

Ο Ομπράντοβιτς είπε στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να μην δώσει χρόνο στον Γιαμ, γι' αυτό έφυγε, όχι λόγω ταλέντου. Μπορεί να ανταγωνιστεί για λεπτά με τους Βασίλιε Μίτσιτς και Κρις Τζόουνς. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, ας δει τους αγώνες τους πριν από τρία χρόνια.

Είχαμε μια προσφορά από τη Ρεάλ μέχρι το τέλος της σεζόν, αλλά τότε εμφανίστηκε ο Οφέρ Γιανάι και του είπε: "Έλα, οδήγησε την ομάδα στην EuroLeague και γίνε ο βασικός πλέι μέικερ". Ο Γιαμ ήθελε μόνο ένα πράγμα: να ξέρει ότι θα του έδιναν εμπιστοσύνη.

Ο Γιαμ έχει έγκυρο συμβόλαιο με την Χάποελ Τελ Αβίβ και θα μείνει εκεί. Δεν είναι εδώ για τα χρήματα — τα χρήματα έχουν για αυτόν την ίδια σημασία με μια φλούδα σκόρδου. Θέλει να παίζει, να έχει ρόλο και να αποδείξει την αξία του στο γήπεδο. Και θα το κάνει».