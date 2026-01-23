Esports: Πήρε την πρόκριση η Εθνική eBasketbal

Η Εθνική eBasketball προχώρησε στην πρώτη της επιτυχία υπό την νέα της μορφή, καθώς πέρασε από τα Pre-Qualifiers της ευρωπαϊκής ζώνης του eFIBA Season 4, κερδίζοντας την πρόκριση για την κύρια προκριματική φάση, όπου θα αγωνιστεί με άλλες 15 χώρες με το βλέμμα στο μεγάλο ραντεβού του Κατάρ, όπου η τελική φάση ξεκινά στις 28 Απριλίου.

Με προπονητή-παίκτη τον Νίκο Ζήση κι ένα ρόστερ έξι παικτών, που παρουσίασε πολύ θετική εικόνα, η Εθνική eBasketball παρουσιάστηκε ανταγωνιστική στα πρώτα ματσαρίσματά της σε έναν πολύ απαιτητικό όμιλο. Η «ηλεκτρονική γαλανόλευκη» βρήκε μπροστά της πρώτα την Ισπανία, την οποία κέρδισε στο πρώτο ματς με 73-57, όμως η ήττα με 89-51 στη δεύτερη αναμέτρηση στέρησε τη δυνατότητα από την Εθνική Ομάδα να κάνει ήδη άλμα πρόκρισης.

Στη συνέχεια, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετώπισε την κάτοχο του χάλκινου μεταλλίου παγκοσμίως, Πορτογαλία, παρουσιάζοντας εκ νέου ανταγωνιστική εικόνα, αλλά λυγίζοντας στο τέλος με 90-72 στο συνολικό σκορ, ενώ η Ελλάδα γνώρισε και δύο ήττες από τη Μεγάλη Βρετανία με 85-65 και 77-65 αντίστοιχα. Κάπως έτσι, όλα θα κρίνονταν στο ματσάρισμα με την Αλβανία για την πρόκριση στην κύρια προκριματική φάση για την ευρωπαϊκή ζώνη.

Με εξαιρετική εμφάνιση και MVP τον Αντώνη Ζώη (azkigo), που σημείωσε χθες (22/1) ανήμερα των γενεθλίων του 116 πόντους, δύο ριμπάουντ, τρεις ασίστ και τέσσερα κλεψίματα, η Εθνική eBasketball επικράτησε με 146-71 και πήρε την πρόκριση, αφήνοντας στην τελευταία θέση την Αλβανία, η οποία εν συνεχεία αγωνίστηκε σε Final Four με τις τρεις υπόλοιπες τελευταίες ομάδες των ομίλων των Pre-Qualifiers, με την νικήτρια μόνο να παίρνει το 16ο εισιτήριο.

Η προκριματική φάση για το eFIBA Season 4 θα διεξαχθεί την εβδομάδα 2-8 Μαρτίου και η Εθνική μας θα είναι παρούσα, με το στόχο των 16 ομάδων, που θα παίξουν εκεί, να μην είναι άλλος από τους αγώνες του Κατάρ στην τελική φάση, που ξεκινά στις 28 Απριλίου 2026.