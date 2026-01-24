Οι τηλεοπτικές και διαδικτυακές μεταδόσεις σε ΕΡΤ και YouTube

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, ο αγώνας Πρωτέας Βούλας – ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει στις 11:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2 Σπορ. Τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου ολοκληρώνεται η 17η αγωνιστική της Elite League με την αναμέτρηση Πανερυθραϊκός – Πρωτέας Βούλας, η οποία θα αρχίσει στις 18:30 και θα προβληθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Η δράση στα ελληνικά πρωταθλήματα μπάσκετ συνεχίζεται, με την Elite League να φτάνει στην 18η αγωνιστική και την Α1 Γυναικών στη 15η αγωνιστική, προσφέροντας σημαντικές αναμετρήσεις. Η ΕΡΤ θα βρίσκεται και αυτή την εβδομάδα στα γήπεδα, μεταφέροντας στους τηλεθεατές την εξέλιξη των αγώνων και καλύπτοντας τηλεοπτικά επιλεγμένες αναμετρήσεις και από τις δύο διοργανώσεις.

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, ο αγώνας Πρωτέας Βούλας – ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει στις 11:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2 Σπορ. Τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου ολοκληρώνεται η 17η αγωνιστική της Elite League με την αναμέτρηση Πανερυθραϊκός – Πρωτέας Βούλας, η οποία θα αρχίσει στις 18:30 και θα προβληθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Όλες οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της Elite League, της Α1 Γυναικών και της National League 1 θα είναι διαθέσιμες για παρακολούθηση μέσω του επίσημου καναλιού της ΕΟΚ στο YouTube. Αναλυτικά οι μεταδόσεις:



Elite League



24/1 Λαύριο Boderm-Αιγάλεω, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

24/1 Νίκη Βόλου-Vikos Φalcons, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

24/1 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-ΑΓΕΧ, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

24/1 Ψυχικό-Σοφάδες, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

24/1 Δάφνη-ΝΕ Μεγαρίδος, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

24/1 Evertech Παπάγου-Μαχητές Πειραματικό, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

National League 1



24/1 Πανελλήνιος-Νήαρ Ηστ, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



24/1 Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου-Αμύντας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



24/1 Χολαργός-ΟΦΗ, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



24/1 Ερμής Αργυρούπολης-Φανάρια Νάξου, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



24/1 ΑΜ Ελευσίνας-Μίλων, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



24/1 Δάφνη Δαφνίου-Ιωνικός Νίκαιας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



24/1 ΝΟ Σαρωνίδας – Α.Ε. Γλαύκου Έσπερου, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



25/1 ΕΑ Προμηθέας 2014 – Εθνικός Λιβαδειάς, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



24/1 Απόλλων Πατρών – Ιόνιος Αθλητικός Σύλλογος, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



24/1 Έσπερος ΓΣ Λαμίας – Κρόνος Αγ. Δημητρίου, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



24/1 ΠΟΚ Έσπερος – Πανελευσινιακός, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



24/1 ΚΑΟ Χαλκιδικής-ΚΑΟ Δράμας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



24/1 ΜΓΣ Γέφυρας-Ελευθερούπολη, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



24/1 Λεύκιππος Ξάνθης-Πανσερραϊκός, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



24/1 ΑΣ Πανόραμα-Αρετσού, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



24/1 Πιερικός Αρχέλαος-ΧΑΝΘ, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



24/1 Ιωνικός Ιωνίας-ΓΑΣ Κομοτηνή, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

National League 2



25/1 ΓΣ Γαργαλιάνων-ΓΣ Κορωπίου, από το κανάλι YouTube του γηπεδούχου σωματείου



25/1 ΑΕ Πικερμίου-ΑΟΦ Πορφύρας, από το κανάλι YouTube του γηπεδούχου σωματείου



25/1 ΑΕ Καναλακίου Αχερών- Αχαγιά 82, από το κανάλι YouTube του γηπεδούχου σωματείου



25/1 ΜΠΑΣ Αγίας Βαρβάρας-Προστοτσάνης, από το κανάλι YouTube του γηπεδούχου σωματείου



25/1 Νίκη Αμαρουσίου-Ιπποκράτης, από το giafkasport.gr

Α1 Γυναικών



24/1 Ολυμπιακός – Βόλος, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



25/1 ΠΑΣ Γιάννινα-Ιωνία, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



25/1 Αθηναϊκός Qualco-Αμύντας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



25/1 Παναθλητικός-Πανσερραϊκός, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

A2 Γυναικών



25/1 ΓΑΣ Αγ. Παρασκευής – Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας, από το LIFE