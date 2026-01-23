NCAA: Η δράση των Ελλήνων την τελευταία εβδομάδα

Πολλοί ήταν οι Ελληνες που υπήρξαν νικητές την τελευταία εβδομάδα στο NCAA, με αρκετούς να έχουν τη δική τους συμβολή στις επιτυχίες των ομάδων τους και για ακόμη μια φορά να γίνονται σημείο αναφοράς.

Ο Νεοκλής Αβδάλας πρόσθεσε άλλη μια μεστή εμφάνιση με το Virginia Tech, σημειώνοντας 10 πόντους με τέσσερα ριμπάουντ, τρεις ασίστ και δύο κλεψίματα σε 33 λεπτά, στην νίκη με 76-74 έναντι του Syracuse. To Louisville «διέλυσε» με «κατοστάρα» το Pittsburgh και ο Βαγγέλης Ζούγρης είχε οκτώ πόντους με πέντε ριμπάουντ και δύο ασίστ σε 15 λεπτά συμμετοχής.

🎥🔥 Hokie High Top 5 at Syracuse pic.twitter.com/55OKKteXW3 — Virginia Tech Men's Basketball (@HokiesMBB) January 23, 2026

Only the hits



Here are our Top 5 Plays vs. Pitt#GoCards pic.twitter.com/5A2VH4YW3l — Louisville Men's Basketball (@LouisvilleMBB) January 21, 2026

Η Νέα Ορλεάνη του Παναγιώτη Παγώνη επανήλθε στις επιτυχίες με 89-76 έναντι του Lamar, με τον Ελληνα ψηλό να συνεισφέρει με εννέα πόντους και τρία ριμπάουντ σε 18 λεπτά. Πολύ θετικός ήταν και ο Νίκος Χιτικούδης με 11 πόντους, έξι ριμπάουντ και μία ασίστ σε 22 λεπτά στην επικράτηση του Robert Morris με 88-76 έναντι του Milwaukee, ενώ και ο Λευτέρης Λιοτόπουλος συμμετείχε στην νέα νίκη του St John’s με 65-60 απέναντι στο Seton Hall.

Ask and ye shall receive.



#8 on the #SCTop10 last night was this beauty of a dunk from @tjxcope !#NOLAsTeam ⚔ pic.twitter.com/kie6Br5Uz4 — New Orleans Men’s Basketball (@PrivateersHoops) January 20, 2026

To Seattle του Τζον Χριστοφίλης και του Σταύρου Παπασταύρου έκαμψε με 69-59 την αντίσταση του Loyola Marymount, με τον πρώτο στους δύο πόντους σε 16 λεπτά. Νικητής ήταν και ο Βενιαμίν Αμπόσι με το San Francisco με 85-80 έναντι του Washington State, όπου ο ίδιος είχε τρεις πόντους, με ισάριθμα ριμπάουντ και ένα κλέψιμο, ενώ ο Γιάννος Ξανθόπουλος αγωνίστηκε για έξι λεπτά με δύο ριμπάουντ στην νίκη του New Hampshire με 88-82 στην παράταση απέναντι στο Binghampton, με τον Πάρη Παπαδάτο να συμμετέχει στην νίκη του Saint Francis με 63-61 κόντρα στο Stonehill με νικητήριο τρίποντο του Αχμάντ Χάρισον.

The best from last night’s near wire-to-wire W 🎥 pic.twitter.com/BbbUmxF7rl — Seattle U Men's Basketball (@seattleumbb) January 22, 2026

Reliving Monday 🥶🥶 pic.twitter.com/GmuyCZmlw9 — Saint Francis Men’s Basketball (@RedFlashMBB) January 21, 2026

Το Monmouth του Στέφανου Σπάρταλη ηττήθηκε στις λεπτομέρειες με 65-63 από το Hampton και ο Ελληνας σέντερ είχε επτά πόντους, με τέσσερα ριμπάουντ και ένα κλέψιμο σε 19 λεπτά. Το Columbia γνώρισε την τρίτη σερί του ήττα με 91-74 από το Yale, σε ένα ματς όπου ο Ράιαν Σούλης ήταν θετικός με 11 πόντους, δύο ριμπάουντ και μία ασίστ σε 26 λεπτά συμμετοχής.

Hawks fall at Hampton despite a career-high 19 points from Andrew Ball.



Monmouth is back in action on Saturday at Campbell.#FlyHawks https://t.co/0uQTY6hvmO — Monmouth Basketball (@MonmouthBBall) January 23, 2026

Το Richmond του Απόστολου Ρούμογλου είδε τον Αρ Τζέι Τζόνσον να το «πληγώνει» με καλάθι του στα δύο δευτερόλεπτα για τη λήξη και την νίκη του Rhode Island με 69-68, με τον Ελληνα «άσο» να ολοκληρώνει με πέντε πόντους, έξι ριμπάουντ και δύο ασίστ σε 19 λεπτά. Το Mount St Mary’s του Τάσου Ροζακέα ηττήθηκε με 62-77 από το Quinnipiac και ο ίδιος σε 10 λεπτά είχε τρεις πόντους με ισάριθμα ριμπάουντ.