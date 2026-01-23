NCAA: Η δράση των Ελλήνων την τελευταία εβδομάδα

Ο Νεοκλής Αβδάλας πρόσθεσε άλλη μια μεστή εμφάνιση με το Virginia Tech, σημειώνοντας 10 πόντους με τέσσερα ριμπάουντ, τρεις ασίστ και δύο κλεψίματα σε 33 λεπτά, στην νίκη με 76-74 έναντι του Syracuse. To Louisville «διέλυσε» με «κατοστάρα» το Pittsburgh και ο Βαγγέλης Ζούγρης είχε οκτώ πόντους με πέντε ριμπάουντ και δύο ασίστ σε 15 λεπτά συμμετοχής.
Η Νέα Ορλεάνη του Παναγιώτη Παγώνη επανήλθε στις επιτυχίες με 89-76 έναντι του Lamar, με τον Ελληνα ψηλό να συνεισφέρει με εννέα πόντους και τρία ριμπάουντ σε 18 λεπτά. Πολύ θετικός ήταν και ο Νίκος Χιτικούδης με 11 πόντους, έξι ριμπάουντ και μία ασίστ σε 22 λεπτά στην επικράτηση του Robert Morris με 88-76 έναντι του Milwaukee, ενώ και ο Λευτέρης Λιοτόπουλος συμμετείχε στην νέα νίκη του St John’s με 65-60 απέναντι στο Seton Hall.
To Seattle του Τζον Χριστοφίλης και του Σταύρου Παπασταύρου έκαμψε με 69-59 την αντίσταση του Loyola Marymount, με τον πρώτο στους δύο πόντους σε 16 λεπτά. Νικητής ήταν και ο Βενιαμίν Αμπόσι με το San Francisco με 85-80 έναντι του Washington State, όπου ο ίδιος είχε τρεις πόντους, με ισάριθμα ριμπάουντ και ένα κλέψιμο, ενώ ο Γιάννος Ξανθόπουλος αγωνίστηκε για έξι λεπτά με δύο ριμπάουντ στην νίκη του New Hampshire με 88-82 στην παράταση απέναντι στο Binghampton, με τον Πάρη Παπαδάτο να συμμετέχει στην νίκη του Saint Francis με 63-61 κόντρα στο Stonehill με νικητήριο τρίποντο του Αχμάντ Χάρισον.
Το Monmouth του Στέφανου Σπάρταλη ηττήθηκε στις λεπτομέρειες με 65-63 από το Hampton και ο Ελληνας σέντερ είχε επτά πόντους, με τέσσερα ριμπάουντ και ένα κλέψιμο σε 19 λεπτά. Το Columbia γνώρισε την τρίτη σερί του ήττα με 91-74 από το Yale, σε ένα ματς όπου ο Ράιαν Σούλης ήταν θετικός με 11 πόντους, δύο ριμπάουντ και μία ασίστ σε 26 λεπτά συμμετοχής.
Το Richmond του Απόστολου Ρούμογλου είδε τον Αρ Τζέι Τζόνσον να το «πληγώνει» με καλάθι του στα δύο δευτερόλεπτα για τη λήξη και την νίκη του Rhode Island με 69-68, με τον Ελληνα «άσο» να ολοκληρώνει με πέντε πόντους, έξι ριμπάουντ και δύο ασίστ σε 19 λεπτά. Το Mount St Mary’s του Τάσου Ροζακέα ηττήθηκε με 62-77 από το Quinnipiac και ο ίδιος σε 10 λεπτά είχε τρεις πόντους με ισάριθμα ριμπάουντ.