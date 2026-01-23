Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 15ης αγωνιστικής

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 15ης αγωνιστικής της Stoixiaman Greek Basketball League.

Οι Συμεωνίδης, Τσάνταλη και Αθανασιάδης ορίστηκαν στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι, με τους Τζιοπάνο, Μαρτινάκο και Πολάτογλου να σφυρίζουν το Κολοσσός-Ολυμπιακός.

Η Τσαρούχα μαζί με τους Σκανδαλάκη και Αγγελή στο Προμηθέας-Άρης Betsson. Πιτσίλκας, Κατραχούρας και Μηλαπίδης στο Πανιώνιος- ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά οι διαιτητές:

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Δ. Τόφαλος 16.00 Προμηθέας Π. Βίκος Cola-Άρης Betsson Τσαρούχα-Σκανδαλάκης-Αγγελής (Σπυρόπουλος)

Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος Betsson-Ηρακλής Μαρινάκης-Μαγκλογιάννης-Χριστινάκης (Μωϋσιάδης)

Μ. Λιούγκας 18.15 Πανιώνιος Cosmorama Travel-ΠΑΟΚ Πιτσίλκας-Κατραχούρας-Μηλαπίδης (Παυλόπουλος)

Ανδ. Παπανδρέου 18.15 Περιστέρι Betsson-Καρδίτσα Ιαπωνική Αγραφιώτης-Χατζημπαλίδης-Αναστασιάδης Β. (Διμπινούδης)

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Καλλιθέας 13.00 Κολοσσός H Hotels Collection-Ολυμπιακός Τζιοπάνος-Μαρτινάκος-Πολάτογλου (Βιτζηλαίος)

Telekom Athens Center 15.45 Παναθηναϊκός AKTOR-Μαρούσι Chery Συμεωνίδης-Τσάνταλη-Αθανασιάδης Αθ. (Κουλούρης)