Κάρι για τρεις… πάνω από 10.000 φορές! (vid)

Ένα τρομερό ορόσημο στις προσπάθειες για τρίποντο έφτασε ο Στεφ Κάρι.

Ένα απίστευτο ρεκόρ έσπασε ο Στέφεν Κάρι των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, καθώς ξεπέρασε τις 10.000 προσπάθειες για σουτ τριών πόντων.

Χαρακτηριστικό του αρχηγού των «πολεμιστών» είναι τα τρίποντα και στο παιχνίδι κόντρα στους Ντάλας Μάβερικς, όπου η ομάδα του έχασε με 123-115, έσπασε το φράγμα των 10.000 προσπαθειών για σουτ έξω από τα 6.75μ.

Πλέον, ο σούπερ σταρ μετρά 4.222 εύστοχα τρίποντα σε 10.007 προσπάθειες.

Στο παιχνίδι με τους Μαβς, σημείωσε 38 πόντους και πέτυχε 5 διαδοχικά τρίποντα, έχοντας 8/15 προσπάθειες.

