Αφεντικό στο Λος Άντζελες οι Κλίπερς (vid)

Νικητές στο ντέρμπι του Λος Άντζελες αναδείχτηκαν οι Κλίπερς, καθώς επικράτησαν 112-104 των Λέικερς.

Σε αντίθετες τροχιές κινούνται Κλίπερς και Λέικερς στο Λος Άντζελες, καθώς οι πρώτοι βρίσκουν τα πατήματά τους και πήραν τη νίκη στο ντέρμπι της πόλης με 112-104. Αντίθετα, οι «λιμνάνθρωποι» δεν καταφέρνουν τελευταία να πάρουν νίκες, παρά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του Ντόντσιτς, ο οποίος μοιάζει να παλεύει μόνος του.

Οι Κλίπερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 20-24, ενώ ο Λέικερς έπεσαν στο 26-17.

Ο Λέοναρντ με 24 πόντους και ο Χάρντεν με 18 πόντους, 7 ριμπάουντ και 10 ασίστ ήταν οι πρωταγωνιστές για τους νικητές. Από την άλλη, ο Ντόντσιτς σημείωσε 32 πόντους, με 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο ΛεΜπρόν πρόσθεσε 23 πόντους.

