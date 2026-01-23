Μεγάλο διπλό των Μπουλς στην έδρα των Τίμπεργουλβς

Οι Σικάγο Μπουλς πανηγύρισαν τεράστια νίκη μέσα στην έδρα των Μινεσότα Τίμπεργουλβς επικρατώντας με 120-115

Οι «Ταύροι» μπορεί να μπήκαν νωθρά στο ματς, επιτρέποντας στους Τίμπεργουλβς να προηγηθούν με 32-26 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν.

Οι Μπουλς από το δεύτερο δωδεκάλεπτο και μέχρι το τέλος του αγώνα, είχαν το πάνω χέρι απέναντι στους Τίμπεργουλβς, με τους «Ταύρους» να φτάνουν σε μια μεγάλη νίκη.

Ο Τζος Γκίντι με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Τζούλιους Ραντλ να ξεχωρίζει για τους Τίμπεργουλβς έχοντας 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

