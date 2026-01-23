Ηχηρό χαστούκι των Χόρνετς στους Μάτζικ

Οι Σάρλοτ Χόρνετς έκαναν ακόμη μια... ζημιά την φετινή σεζόν, με άνετο πέρασμα από την έδρα των Ορλάντο Μάτζικ (124-97).

Οι «σφήκες» που παλεύουν να μπουν στο play in tournament την φετινή σεζόν, έχουν σοκάρει την φετινή σεζόν τους Θάντερ, τους Λέικερς και πλέον τους Ορλάντο Μάτζικ, δείχνοντας ότι υπάρχει ταλέντο στο ρόστερ τους.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν από την αρχή τα ηνία της αναμέτρηση και κυριάρχησαν για τρία δωδεκάλεπτα απέναντι στους Μάτζικ, ενώ όταν έριξαν ρυθμό στην τέταρτη περίοδο δεν απειλήθηκαν ιδιαίτερα.

Με αυτή τη νίκη οι Χόρνετς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 17-28 και παραμένουν κοντά στην 10η θέση που δίνει το τελευταίο εισιτήριο για το play in tournament, ενώ οι Μάτζικ έπεσαν στο 23-20.

Ο ΛαΜέλο Μπολ με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, ενώ για τους Μάτζικ ξεχώρισε ο Πάολο Μπανκέρο που είχε 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

