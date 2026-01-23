Οι Νάγκετς άλωσαν την έδρα των Ουίζαρντς

Oι Ντένβερ Νάγκετς επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα επικρατώντας στην έδρα των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς με 97-107.

Λίγα 24ωρα μετά την ήττα στο ντέρμπι με τους Λέικερς, οι Νάγκετς έβγαλαν αντίδραση και παρά την σθεναρή αντίσταση των γηπεδούχων, έφυγαν με ένα μεγάλο διπλό που τους διατηρεί στα ψηλά της δυτικής περιφέρειας.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Νάγκετς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 30-15 και βρίσκονται στην τρίτη θέση της Δύσης, ενώ οι Ουίζαρντς έπεσαν στο 10-33 και παραμένουν σταθερά στην τελευταία θέση της ανατολικής περιφέρειας.

Ο Πέιτον Ουότσον με 35 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ντένβερ Νάγκετς, με τον Κισόν Τζορτζ να ξεχωρίζει για τους Ουίζαρντς, έχοντας 20 πόντους, 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

