Οι Σίξερς πήραν την ματσάρα κόντρα στους Ρόκετς στην παράταση

Τεράστια νίκη πανηγύρισαν οι Φιλαδέλφεια 76ερς που λύγισαν στην παράταση τους Χιούστον Ρόκετς με 128-122.

Το ματς ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπο από το ξεκίνημά του με τους Ρόκετς να έχουν το προβάδισμα με 32-34 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Σίξερς με επί μέρους 36-27 έκλεισαν το ημίχρονο στο +7 (68-61).

Στο δεύτερο μέρος οι Τεξανοί αντέδρασαν και όχι μόνο ροκάνισαν την διαφορά αλλά στο 1:09 πριν την λήξη πήραν το προβάδισμα με 113-115, όμως ο Ταϊρίς Μάξεϊ είχε την απάντηση ισοφάρισε και έστειλε το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, οι Εμπίιντ-Μάξεϊ ανέλαβαν δράση για τους Σίξερς και με συνολικά 20 πόντους από τους δύο ηγέτες τους, οι γηπεδούχοι έκαμψαν την αντίσταση των Χιούστον Ρόκετς.

O Τζοέλ Εμπίιντ με 32 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ κατέγραψε μυθική εμφάνιση δείχνοντας γιατί πριν τους τραυματισμούς συγκαταλέγονταν στους κορυφαίος παίκτες του NBA.

Για τους Χιούστον Ρόκετς ξεχώρισε ο συγκλονιστικός Κέβιν Ντουράντ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 36 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με την εμφάνισή του όμως να μην είναι αρκετή.

