Τέλος Φλεβάρη η απόφαση για Γιούρτσεβεν: Το out που πρόβλεψε ο Παναθηναϊκός

Η διαφαινόμενη επιστροφή του Ματίας Λεσόρ είχε οδηγήσει τη διοίκηση του Παναθηναϊκού να προνοήσει για τον Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Στην ανανέωση που του δόθηκε στο φινάλε του 2025, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού είχαν ορίσει ρήτρα out στο συμβόλαιο του Τούρκου σέντερ για το τέλος Φλεβάρη.

Κάτι που σημαίνει πως θα υπάρχει μία ακόμα επαναξιολόγηση τότε με βάση τα τότε δεδομένα.

Προφανώς και ο Παναθηναϊκός δεν θα συνεχίσει με 4 καθαρούς σέντερ και ήδη ο Τούρκος έχει υποβαθμισμένο ρόλο λόγω της κατάστασης και του Χολμς.

Ολα θα κριθούν σε ένα μήνα αλλά το out δίνει πλέον στον Παναθηναϊκό τη δυνατότητα να το σκεφτεί χωρίς επιπλέον κόστος…