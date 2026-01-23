Μεγάλα όνειρα για τους Ουόριορς: Θέλουν να φτιάξουν τριάδα «φωτιά» με Γιάννη-Κάρι-Λεμπρόν

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς έχουν μεγάλα όνειρα και θέλουν να φτιάξουν μία τριάδα «φωτιά», με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Λεμπρόν Τζέιμς να πλαισιώνουν τον Στεφ Κάρι.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς φέτος διανύουν μία δύσκολη σεζόν και τα πράγματα έγιναν ακόμα δυσκολότερα μετά τον τραυματισμό του Τζίμι Μπάτλερ. Ο Αμερικανός σταρ υπέστη ρήξη χιαστού και έτσι θα μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.

Σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ, οι «Πολεμιστές» έχουν μεγάλα πλάνα και αναμένεται να μπουν στο... κυνήγι του Γιάννη Αντετοκούνμο. Ο «Greek Freak» είναι αρκετά πιθανό να αποτελέσει παρελθόν από τους Μιλγουόκι Μπακς το καλοκαίρι και η ομάδα του Στιβ Κερ παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του.

Την ίδια ώρα, οι Ουόριορς έχουν «κυκλώσει» και το όνομα του Λεμπρόν Τζέιμς. Ο «Βασιλιάς» δεν έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους Λος Άντζελες Λέικερς και έτσι το καλοκαίρι μπορεί να διαλέξει τον επόμενο... σταθμό της καριέρας του.

Έτσι, είναι ξεκάθαρο πως οι «Πολεμιστές» θέλουν να κάνουν... all-in ώστε να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα στα τελευταία χρόνια του Στεφ Κάρι - πιθανόν και του Λεμπρόν Τζέιμς - και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να γίνεται στη συνέχεια το απόλυτο πρόσωπο του οργανισμού.