Σπανούλης μετά την ήττα από την Ρεάλ: «Υπάρχει μεγάλη διαφορά στις βολές»

Μετά την ήττα της Μονακό από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Βασίλης Σπανούλης υπογράμμισε την μεγάλη διαφορά που υπήρχε στις βολές ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Στους 15 μήνες που είμαι σε αυτή την ομάδα, ήταν το χειρότερο πρώτο ημίχρονο. Αλλά από την άλλη πλευρά, συγχαρητήρια για την περηφάνια και τον χαρακτήρα που έδειξαν στο δεύτερο ημίχρονο.

Υπάρχει μεγάλη διαφορά στις βολές, δεν χάσαμε λόγω αυτού, αλλά 35-10 σε ένα τόσο physical παιχνίδι είναι μεγάλη διαφορά. Χάσαμε επειδή ήμασταν πολύ κακοί στο πρώτο ημίχρονο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι σε εξαιρετική κατάσταση τώρα. Αν όχι η καλύτερη, είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη τώρα. Βρήκαν ρυθμό και έχουν έξι συνεχόμενες νίκες».