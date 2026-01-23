Έτσι απάντησε ο Αταμάν στις βρισιές των οπαδών της Μακάμπι (vid)

Η υβριστική συμπεριφορά των οπαδών της Μακάμπι Τελ Αβίβ προς τον Εργκίν Αταμάν δεν σταμάτησε με το φινάλε του αγώνα και τη νίκη της ομάδας τους.

Οι φανατισμένοι οπαδοί της Μακάμπι περίμεναν αρκετή ώρα έξω από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού για να βρίσουν ξανά τον Εργκίν Αταμάν, όπως έκαναν τόσο στην άφιξη της αποστολής των «πρασίνων» στο γήπεδο, όσο και στη διάρκεια όλου του αγώνα.

Έτσι, και μετά το τέλος του αγώνα βρέθηκαν κοντά στο λεωφορείο της αποστολής του Παναθηναϊκού βρίζοντας ξανά τον Αταμάν, με τον Τούρκο προπονητή να απαντάει με χαμόγελο και υψωμένες γροθιές.