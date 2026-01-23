Το πανόραμα της Euroleague: Στην 9η θέση ο Παναθηναϊκός, ξανά στην τετράδα ο Ολυμπιακός

Ολοκληρώθηκε η πρώτη στροφή της 24ης αγωνιστικής της Euroleague με τον Παναθηναϊκό να γνωρίζει την ήττα από την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Ισραήλ πέφτοντας στο 14-10.

Νωρίτερα ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα της Εφές και ανέβηκε στο 15-8 και βρίσκεται ξανά στην τετράδα έχοντας και ένα ματς λιγότερο, αυτό που εκκρεμεί με την Φενέρμπαχτσε.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής

Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός 68-74

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός 75-71

Μπάγερν Μονάχου-Βαλένθια 93-89

Αρμάνι Μιλάνο-Ζάλγκιρις Κάουνας 82-86

Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό 90-78

Παρί-Dubai Basketball 79-99

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπασκόνια

21:30 Παρτίζαν-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Ερυθρός Αστέρας

21:45 Βιλερμπάν-Μπαρτσελόνα

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 16-6* Φενέρμπαχτσε 15-7** Ρεάλ Μαδρίτης 16-8 Ολυμπιακός 15-8* Μπαρτσελόνα 15-8 Μονακό 15-9 Βαλένθια 15-9 Ζάλγκιρις Κάουνας 14-10 Παναθηναϊκός 14-10 Ερυθρός Αστέρας 13-10 Βίρτους Μπολόνια 11-12* Dubai Basketball 11-13 Αρμάνι Μιλάνο 11-13 Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-14 Μπάγερν Μονάχου 9-15 Μπασκόνια 8-15 Παρί 7-16* Παρτίζαν 7-16 Βιλερμπάν 6-17 Αναντολού Εφές 6-18

*Εκκρεμούν τα Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3) και Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)

Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής

Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 27/1 στις 22:00

Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές 29/1 στις 19:45

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 29/1 στις 21:05

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 29/1 στις 21:15

Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν 29/1 στις 21:30

Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 29/1 στις 21:45

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 30/1 στις 20:30

Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC 30/1 στις 21:00

Μπασκόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/1 στις 21:30

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 30/1 στις 21:45