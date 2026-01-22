Επιβεβαίωση SDNA: Κι επίσημα για ακόμα 10 χρόνια στην Euroleague η Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε κι επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας της με την Euroleague για ακόμα 10 χρόνια, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του SDNA.

Η ισπανική ομάδα επισημοποίησε την παραμονή της στη διοργάνωση για ακόμα μία 10ετία, επιβεβαιώνοντας πλήρως την αποκάλυψη του SDNA.

Η Μπαρτσελόνα παρά τις σειρήνες του NBA Europe, θα συνεχίσει να παίζει για ακόμα 10 χρόνια στην Euroleague, με το Δ.Σ. της ομάδας να ανακοινώνει κι επίσημα την απόφαση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε να επικυρώσει την επέκταση της άδειας συμμετοχής της πρώτης ανδρικής ομάδας μπάσκετ στην Euroleague για τις επόμενες 10 σεζόν (μέχρι τη σεζόν 2036-37), διοργάνωση της οποίας είναι συνιδρυτικό μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την επιθυμία του να συμμετέχει πάντα στις καλύτερες υπάρχουσες διοργανώσεις».