Παναθηναϊκός: Νοκ - άουτ και ο Όσμαν στο Τελ Αβίβ

Νέο, μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό Aktor: Ο Τζέντι Όσμαν δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στην αριστερή γάμπα και θα μείνει εκτός στο ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:05).

Δεν έφταναν στον Εργκίν Αταμάν τα προβλήματα με τις απουσίες του Κέντρικ Ναν και του Ντίνου Μήτογλου ενόψει του αγώνα με τους Ισραηλινούς, ήρθε να προστεθεί και ακόμα ένας... πονοκέφαλος.

Ο Τζέντι Όσμαν δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στην αριστερή γάμπα, που τον ταλαιπωρούσαν από την αναμέτρηση με τη Μπασκόνια και τέθηκε νοκ - άουτ για τον αγώνα με την «ομάδα του λαού».

Φυσικά, η απουσία του Τούρκου φόργουορντ αφαιρεί από το «τριφύλλι» μια πολύ αξιόπιστη επιθετική λύση, αλλά και έναν παίκτη που θα μπορούσε να... τρέξει το γήπεδο και να βρει σκορ στο τρανζίσιον.